Oferte eMAG la telefoane Samsung și Asus de care să profiți acum

Cele mai noi telefoane vor fi lansate în toamnă. Vor veni la prețuri mari și, unele, cu puține noutăți. Poți, totuși, să iei ceva deja lansat, dar cu un preț mai bun. Așa că aruncă un ochi peste ofertele eMAG disponibile acum.

Dintre campaniile pe care eMAG le are în derulare acum, am ales ofertele pentru Samsung și ASUS. Unul e lider mondial, celălalt oferă telefoane cu un raport rezonabil între calitate și preț. Mai jos nu vei regăsi toate modelele pe care să le cumperi, ci pe cele pe care să le cumperi „la sigur”. Altfel, poți explora singur listele cu oferte.

Oferte eMAG la telefoane Samsung și ASUS

În câteva săptămâni va fi lansat noul Note. Totuși, va avea un preț un pic prea mare față de ce va oferi în plus. Ai însă la dispoziție Samsung Galaxy Note 8, un telefon deosebit și performant chiar și la mijloc de 2018. Are 6 GB de memorie RAM, un ecran excelent de 6,3 inci și două camere foto. Are un preț redus la eMAG.

Ceva mai ieftin este Samsung Galaxy S9. E și mai ușor de folosit, cu dimensiunile sale mai reduse, dar aceeași calitate a ecranului. Ca specificații, are 4 GB de memorie RAM, o cameră foto de 12 MP și are 64 GB spațiu de stocare. Îl găsești în oferta eMAG cu preț bun.

La polul opus este un Samsung Galaxy A6 Plus. Are 3 GB de memorie RAM, 32 GB spațiu de stocare și un ecran de 6 inci. Acesta se remarcă prin preț și printr-un design similar telefoanelor de top de la sud-coreeni. E disponibil la eMAG la preț redus.

Cu un preț similar modelului de mai sus, ASUS livrează un hardware mai bun în Zenfone 5 Lite. Oferă 4 GB de memorie RAM, 64 GB spațiu de stocare, ecran de 6 inci și, ei bine, patru camere foto. E listat de eMAG la un preț excelent.

Nu în ultimul rând, un ASUS Zenfone 4 Pro. Are 128 GB spațiu de stocare, 6 GB memorie RAM și ecran de 5,5 inci Full HD. Are și acesta două camere pe spate, cu una de 8 MP pe față. Ai reducere de 35% la eMAG.