Oferte eMAG ca să ai ce să pui pe birou cât aștepți vacanța

Neversea s-a terminat, București e sub ploaie și singurul lucru care mai poate face ziua mai bună e reducerea la produse pe care le cauți. În oferta eMAG am găsit următoarele reduceri.

De la laptop la telefon, îți trebuie echipamente bune ca să faci treabă bună. Dintre produsele pe care eMAG le listează, sunt câteva care merită nițică atenție. Am căutat și un preț bun, dar dacă vrei ce-i mai eficient, atunci va trebui să plătești un pic mai mult. Fără alte adăugiri, iată lista.

Oferte eMAG pentru telefoane și laptopuri

Să zicem că începi cu un laptop. În acest caz, e o propunere de la ASUS. Are ecran de 14 inci și rezoluție Full HD, SSD de 256 de GB și un procesor de generație nouă: Intel i5-8250U, care rulează până la 3,4 GHz. Are și 4 GB de memorie RAM. Laptopul e gata de luat de la eMAG cu un preț bun.

Cât speri la un telefon pliabil de la Samsung, poți să cumperi Galaxy S9. Are suport dual SIM, are 64 GB spațiu de stocare și o reducere 10%. Camera foto de 12 megapixeli e foarte bună și vine la pachet cu Android Oreo. E listat de eMAG.

Nokia 8 e un alt telefon pe care să-l ai în vedere. Cea mai bună parte e că are un Android nemodificat. Ca specificații, are procesor Snapdragon 835, 4 GB de memorie RAM și un ecran bun 5,3 inci și cu rezoluție de 2.560 x 1.440 pixeli. Camera foto are doi senzori de 13 megapixeli, iar cea secundară are tot un senzor de 13 MP. Îl găsești la eMAG cu un preț bun.

Sigur, n-ar trebui să lipsească un laptop puternic. În acest caz, Lenovo Legion Y520-15IKBN poate fi o alegere excelentă. Are un Intel i5-7300HQ, 8 GB de memorie RAM și ecran de 15,6 inci Full HD. Partea și mai bună e că are placă video: Nvidia GeForce GTX 1050 cu 4 GB de memorie. Îl găsești la eMAG ca să te bucuri imediat de jocurile tale preferate.