eMAG: reduceri de care să profiți în prag de weekend

La început de weekend, eMAG vine cu noi reduceri de care poți profita, iar mai jos găsești trei recomandări de produse la ofertă.

Samsung Galaxy S8 e flagshipul de anul trecut al companiei, însă n-ai zice că a trecut deja un an de când a fost lansat. Telefonul are o cameră foto de top, care scoate fotografii bune chiar și fără un sistem dual. Mai mult, ai parte și de ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9, așa că experiența de utilizare va fi remarcabilă. Despre telefon poți afla mai multe pe site-ul eMAG, unde găsești și reducerea de 30%.

Dacă nu vrei să cheltui o avere pe iPhone X, poți să te bazezi și pe modelul 8 Plus de la Apple, lansat în același timp cu flagshipul ultra-premium. iPhone 8 Plus vine cu ecran Retina HD Display, cu rezoluție Full HD și diagonală de 5,5 inci. Te vei folosi de un procesor A11 Bionic și de 3 GB de memorie RAM, la care se adaugă 64 GB de stocare. Camera foto are doi senzori de 12 megapixeli, iar cea pentru selfie-uri îți oferă un senzor de 7 megapixeli. Găsești mai multe detalii despre telefon și despre reducere la eMAG.

Huawei P10 nu mai e cel mai nou flagship al chinezilor, dar e în continuare un telefon care se ține foarte bine. Smartphone-ul are un sistem de camere foto principale create în parteneriat cu Leica, cu senzori de 20 + 12 MP, iar pe partea de filmare poate înregistra la rezoluție 4K. Procesorul octa-core, de 2,4 GHz, dar și cei 4 GB de RAM îți vor da asigurări că nu vei avea probleme cu vreo aplicație. Ecranul are diagonala de 5,1 inci și rezoluție Full HD. Mai multe detalii despre telefon și despre reducerea de 26% găsești la eMAG.