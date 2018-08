Când se lansează Android P, cel mai nou sistem de operare de la Google

Despre Android P se vorbește de multă vreme, iar noul sistem de operare al Google este mai aproape ca oricând de lansare.

Android P este următoarea versiune a sistemului de operare creat de Google, iar dacă ești curios de el, nu mai ai foarte mult timp până să-l încerci în variantă completă. Informația despre lansarea noului Android P vine pe un canal neoficial, dar de încredere.

Evan Blass este cel care a postat despre data de lansare a noului sistem de operare. Blass e cunoscut pentru ponturile pe care le oferă și care, de cele mai multe ori, se adeveresc, așa că putem să mergem pe încredere. Mai sunt aproximativ trei săptămâni până la lansare, iar aceasta ar trebui să fie în concordanță cu cea de anul trecut, dacă se respectă calendarul. Android Oreo a fost lansat pe 21 august.

Inteligența artificială va juca un rol mult mai important în viitorul Android P decât în versiunile anterioare. Pentru a-ți spori autonomia, sistem îți va închide automat aplicațiile cu care nu ai interacționat recent. Luminozitatea ecranului va fi sporită doar când ai nevoie. Notificările de la diverse aplicații vor include butoane către funcții rapide menite să eficientizeze interacțiunea.

Datorită unui concept nou intitulat Actions and Slices, vei putea să faci scurtături către diverse acțiuni din interiorul aplicațiilor. Practic, apeși pe un singur buton dacă vrei să comanzi un Uber.

Modul Nu Deranjați sau Do Not Disturb va fi simplificat în Android P pentru a te tenta să-l folosești mai des. Seara se va activa modul Wind Down de utilizare, menit să te ajute să te pregătești de mers la culcare și să micșorezi distragerile.