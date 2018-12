Noua taxă auto: decizia care bucură toți șoferii

Noua taxă auto, pe care n-ar trebui să o percepi ca pe o taxă, în opinia ministrului Mediului, se lasă așteptată pentru că încă nu s-a ajuns la o formă finală viabilă. Dar, ți se promite că ea va exista începând cu 2019.

„Trebuie să facem noi calcule în aşa fel încât să nu plângem după aceea de zeci de milioane de euro. Până la această oră, o formă care să fie agreată, fără niciun dubiu, care să nu aibă repercusiuni mari asupra noastră a tuturor nu s-a găsit. Deci, nu am găsit varianta optimă care să poată să confere, cumulate, toate plângerile şi să nu avem nicio problemă din punct de vedere juridic. În al doilea rând, ne dorim ca acea contribuţie sub deviza „Poluatorul plăteşte” să nu aibă o amprentă financiară importantă asupra noastră. Nu avem o variantă finală, pentru că avem un cumul de calcul care nu este gata. Când începem să lucrăm în sistemul matematic, apar şi alte variante şi constaţi că trebuie să reiei calculele de la capăt. Noi am crezut că putem finaliza o variantă până la finalul anului, dar nu am putut. Nu vă mai pot promite un orizont de timp, legat de acest subiect, vă spun sincer. O să mai dureze”, a declarat ministrul Mediului Grațiela Gavrilescu.

Ea a promis că forma finală a unei noi taxe de poluare va fi găsită până la sfârşitul lui 2018, „cel târziu până de Crăciun”. Totuși, abia prin ianuarie vor fi comunicate niște date oficiale. Chiar și după implementarea deciziei, o să urmeze o perioadă de tranziţie până pe 31 martie 2019.

Gavrilescu a mai precizat că la noua taxă de poluare specialiştii care lucrează iau în calcul nu numai norma de poluare, capacitatea cilindrică, ci toate componentele „ca să nu avem niciun fel de problemă”.

Noua taxă auto ar urma să aibă la bază studii şi măsurători făcute de Agenţia Naţională de Protecţia Mediului, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, dar şi cu ajutorul specialiştilor din industria autovehiculelor şi de la Registrul Auto Român (RAR).