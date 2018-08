Noua formă geometrică inspirată de celulele din corpul tău

Pielea este cel mai mare organ al corpului tău, iar oamenii de știință au descoperit o nouă formă geometrică în celulele acesteia. În celulele epiteliale care formează straturile interne și externe așe pielii.

Celulele epiteliale sunt cele mai importante celule în prima parte a vieții. Ele ajută cu construirea organelor în embrionii aflați în dezvoltare. Astfel, celulele epiteliale se regăsesc nu doar în compoziția pielii, ci și a organelor interne. Până recent, oamenii de știință nu cunoșteau exact forma celulelor epiteliale – au presupus că erau ca un soi de prisme sau piramide fără vârf.

Inginerul biolog Javier Buceta de la Lehigh University și echipa sa au folosit modele 3D pe computer pentru a imita structura pielii și au fost surprinși de ce au descoperit. Pe lângă celulele cu formă de prismă și piramide fără vârf, ei au observat și o formă nouă, pe care nu au recunoscut-o.

Noua formă seamănă puțin cu o prismă. Una din baze are cinci laturi, pe când cealaltă are șase laturi – o particularitate geometrică ce este posibilă mulțumită unei diviziuni sub formă de Y, care separă una din muchiile prismei și formează un mic triunghi. Conform cercetătorilor, această formă geometrică nu a mai fost descrisă vreodată în literatura științifică.

„Spre surpriza noastră, forma nouă nici nu avea un nume în matematică”, a explicat Buceta. „Rar are un om oportunitatea să boteze o nouă formă”. Astfel, ei au botezat forma „scutoid”, după porțiunea de pe toracele unor insecte numită „scutellum” cu care se aseamănă.

Motivul pentru care unele celule epiteliale au formă de scutoid este pentru a fi mai eficiente din punct de vedere al energiei. „Când țesutul se curbează, are tendința de a minimiza energia, pentru a fi mai stabil”, a explicat biologul Luisma Escudero, unul din cercetătorii din echipă. „Și din acest motiv, datele noastre biofizice arată că aceste celule adoptă o formă de scutoid”.

Dacă se va dovedi că această formă există și în realitate, nu doar în modelele realiste pe computer, acest lucru ar putea să îi ajute pe oamenii de știință să creeze organe artificiale care să mimeze cât mai bine cele naturale.