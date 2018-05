Nokia 2, Nokia 3 și Nokia 5, lansate la Moscova: Cât costă telefoanele ieftine de la HMD

Versiunile actualizate ale telefoanelor mainstream de la Nokia au fost lansate astăzi la Moscova. Într-o atmosferă cât se poate de relaxată, încârcată de muzică live și lumini stridente, HMD Global a dezvăluit noile Nokia 2, Nokia 3 și Nokia 5.

Cele mai noi telefoane de la Nokia sunt departe de a fi revoluționare și nici nu-și propun. Cu toate acestea, cei care nu vor să investească mai mult de 1000 de lei într-un telefon nesubvenționat, tocmai au primit cea mai bună veste de la HMD Global. Toate terminalele dezvăluite astăzi de finlandezi sunt din gama entry level și mainstream. Aceasta este partea ecuației care s-ar putea să nu te încânte teribil. Pe de altă parte însă, s-ar putea să vorbim de cele mai bune dispozitive pe segmentele lor de piață, iar acest detaliu nu trebuie neglijat. Cu alte cuvinte, reprezintă o afacere bună.

În mod tradițional, aceste upgrade-uri incrementale au fost promovate în trecut ca fiind însoțite de sufixul 2018. De această dată, în cadrul conferinței de la Moscova, fiecare fone nou a fost prezentat cu numele Nokia 2.1, Nokia 3.1 și Nokia 5.1. În magazine, rămâne să vedem care va fi nomenclatorul ales.

În ce context s-au lansat cele mai ieftine telefoane Nokia

Ca orice lansare de telefoane mobile din ultimii ani, oficialii Nokia au venit pe rând pe scena amenajată la câțiva kilometrii de centrul capitalei rusești pentru a se mândri cu realizările companiei. În același timp, au detaliat câteva principii sub care funcționează HMD Global – The Home of Nokia Phones.

La această oră, Nokia se află pe primul loc la capitolul telefoane de vorbit în Rusia și ocupă poziții de top în majoritatea piețelor în care se comercializează dispozitive precum Nokia 3310. Tânărul producător de mobile finlandez a atins 18 luni de activitate de curând și, deja, a reușit să se încadreze în top 5 când vine vorba de telefoane inteligente în nu mai puțin de 21 de țării în care activează.

Toate smartphone-urile Nokia sunt create sub același set de principii: în permanență cu Android, pur, securizat și actualizat. Într-un univers al producătorilor de mobile care insistă în 2018 să personalizeze interfața terminalelor cu Android și să acutizeze fragmentarea platformei create de Google, HMD este excepția. Din acest punct de vedere, merită toate laudele. Până și terminalele lor entry level, precum Nokia 1 sau Nokia 2, rulează cea mai recentă versiune de Android. Fac parte din programul Android One al celor de la Google. Niciun telefon Nokia nu vine cu blotware și previne instalarea de malware la fel de bine precum un Pixel.

Când a fost dezvăluit Android P, telefoanele Nokia au fost primele care s-au grăbit să fie pe lista dispozitivelor de test. Multe dintre aparatele lor mainstream fac parte din programul Android Developer Preview Program, iar Nokia 7 Plus s-a bucurat deja de al treilea beta cu Android P. Tot pentru a ilustra relația apropiată pe care HMD Global o are cu Google, este important de reținut că Nokia 6, Nokia 7 Plus și Nokia 8 Sirocco sunt dispozitive certificate Android Enterprise Recommended, cu Google Lens și toate funcțiile AR Core.

Nokia 2, Nokia 3 și Nokia 5 în 2018

La evenimentul de la Moscova, Juho Sarvikas a fost foarte încântat de realizările companiei pe care o reprezintă din poziția de Chief Product Officer și are toate motivele. “Suntem încurajaţi de răspunsul pe care îl primim pentru produsele noastre. Utilizatorii ne spun că îndrăgesc smartphone-urile Nokia care rulează Android. Depunem eforturi constante pentru a scoate în evidență experienţele ce se potrivesc cel mai bine nevoilor cotidiene ale fanilor noştri.”

În ceea ce privește noile modele, Juho a sintetizat foarte bine schimbările introduse cu versiunile actualizate de Nokia 2, Nokia 3 și Nokia 5. “Cu acest nou portofoliu de produse, oferim ecrane mai mari, performanţe îmbunătăţite prin actualizări de procesare date care asigură performanţe mai bune cu până la 50%, simultan cu menţinerea echilibrului perfect între consumul de energie şi designul deosebit – toate acestea regăsindu-se pe un segment în care consumatorii sunt adesea obligaţi să facă compromisuri. Cu ajutorul portofoliului nostru reînnoit, utilizatorii se pot bucura acum de o experienţă smartphone premium, fără a plăti şi un preț premium. Fiecare model de telefon are un stil aparte, cu o atenţie deosebită acordată detaliilor. Indiferent de bugetul avut la dispoziţie, veţi putea găsi un smartphone Nokia potrivit pentru dumneavoastră.”

Una peste alta, deși toate gadgeturile lansate sunt telefoane mainstream sau entry level cu prețuri accesibile, entuziasmul celor prezenți la eveniment a fost semnificativ. Din mai multe puncte de vedere, s-a vâzut efortul din spatele acestor terminale, iar asta este tot ce poți cere când te uiți la un telefon ieftin.

Nokia 2.1, cel mai ieftin telefon bun lansat în 2018

Înainte să listez specificațiile micuțului gadget, este foarte important de reținut că acestea este un telefon care se comercializează nesubvenționat la prețul de 115 dolari, aproximativ 460 lei. Va fi disponibil din luna iulie a acestui an în culorile Blue Copper, Blue Silver și Grey Silver.

Pe lângă un ecran HD de 5,5 inci cu 20% mai mare decât al primului model de Nokia 2, noul smartphone se mândrește cu o autonomie de două zile, un detaliu care reprezintă un mit printre dispozitivele de top ale momentului. Această particularitate pozitivă se datorează în egală măsură acumulatorului de 4000 mAh, a procesorului Snapdragon 425 și a celei mai noi versiuni de Android Oreo Go Edition. În plus, suportă încărcare rapidă.

Are două difuzoare frontale stereo și întregul design pare destul de atrăgător. Nu are cele mai subțiri margini, dar este surprinzător de confortabil de utilizat cu o singură mână și, în definitiv, asta te interesează la un telefon în 2018. Carcasa este din plastic, dar există niște accente metalice care îi conferă un aspect premium. Pe partea de captură, selfie-urile vor fi realizate cu 5 megapixeli, în timp ce camera principală are 8 megapixeli.

Nokia 3.1 are ceva special care merită toată atenția

Din nou, vorbim de un telefon absurd de ieftin într-o piață în care Apple continuă să facă valuri cu un aparat a cărui valoare de achiziție este de 5400 lei. Nokia 3.1 va putea fi cumpărat începând cu luna iunie a acestui an la 139 euro, dacă optezi pentru versiunea cu 2GB RAM și 16GB spațiu. Modelul cu 3GB RAM și 32GB de memorie internă costă 169 de euro. Culorile în care va fi disponibil sunt Blue Copper, Black Chrome și White Iron.

La acești bani, primești o versiune actualizată a celui mai de succes smartphone cu Android din portofoliul HMD. Telefonul arată bine, are o ramă discretă de aluminiu, dar carcasa este realizată în mare parte din plastic. Cu un ecran HD+ de 5,2 inci și un raport de aspect de 18:9, din nou, vorbim de un telefon optimizat pentru a fi utilizat cu o singură mână. Ca bonus, panoul curbat de tip 2.5D este protejat cu Corning Gorilla Glass. Am pus noul Nokia 3 peste iPhone X, iar dimensiunea mi se pare aproape identică.

Partea de procesare a micuțului este asigurată de un MediaTek 6750 octa core cu o performanță brută de până la 50% mai mare decât a modelului de acum un an. Are o cameră principală de 13 megapixeli, în timp ce selfie-urile ar trebui să fie de o calitate peste medie. În mod surprinzător, pe lângă cea mai recentă versiune de Android, include NFC pentru efectuarea de plăți contactless cu Google Play.

Nokia 5.1 este în pas cu vremurile

Nokia 5.1 va fi disponibil începând cu lunia iulie a acestui an în două versiuni. Prima va include 2GB RAM și o memorie internă de 16GB la valoarea de 189 de euro. A doua va sări până la 219 euro, dar vei primi în schimb 3GB RAM și 32GB de spațiu. Va putea fi cumpărat în variantele Sunny Copper, Tempered Blue și banalul Black.

Dintre telefoanele lansate de HMD Global în Rusia, Nokia 5.1 este cel mai bun. La fel ca toate celelalte mobile dezvăluite, Nokia 5.1 e ieftin, dar include un panou Full HD+ cu un raport de aspect de 18:9. Față de vechiul model, diagonala a crescut de la 5,2 inci la 5,5 inci, iar performanța brută este cu aproximativ 40% mai mare. Carcasa aparatului este din aluminiu 6000 eloxat cu precizie foarte mare.

Gadgetul oferă până la 40% mai multă performanță comparativ cu primul Nokia 5. Octa-core-ul MediaTek Helio P18 de la interior are patru nuclee la 2Ghz și alte patru la 1,2 GHz. Amatorii de artă fotografică, vor putea profita de o cameră principală de 16 megapixeli. Camera frontală are un unghi larg pentru a prinde cât mai multe detalii din poză. Senzorul de amprentă este în continuare prezent la Nokia 5.1, dar a fost relocat pe spate. Include NFC pentru Google Pay.

Aștept cu interes să pun mâna pe oricare dintre smartphone-urile anunțate astăzi pentru o perioadă de timp mai îndelungă. Astfel, mă voi lămuri dacă prețul de achiziție al noilor dispozitive este unul corect. Șansele sunt destul de mari ca răspunsul să fie da. Trecând peste toate acestea, mi-aș fi dorit maxim să ajungă Nokia X6 în Europa, dar din păcate nu obținut nici un fel de promisiune pe marginea acestui subiect.