Netflix îți aduce aminte de ce ești amator de comedii romantice cu Set it up

Este imposibil să fii supărat pe cei de la Netflix, având în vedere efortul financiar astronomic făcut pentru a-ți oferi o serie de filme și seriale care te încântă.

S-ar putea să nu știi cine este Chrissy Teigen, dar vedeta de 32 de ani e fotomodel de aproximativ un deceniu, iar popularitatea ei a explodat când a apărut în paginile publicației Sports Illustrated Swimsuit Issue în 2010. Din 2013 este soția lui John Legend, iar între timp, a devenit și prezentatoare TV. Relația ei cu Netflix nu este neapărat una specială, dar în urmă cu aproximativ două luni, Teigen a cerut oficialilor serviciului de streaming să lanseze mai multe comedii romantice printr-o postare pe Twitter.

Realist vorbind, în ultimii ani, catalogul Netflix s-a extins mai mult spre pelicule cu super eroi și criminali în serie. În cel mai optimist caz, copiii și amatorii de anime au avut un pic de câștigat datorită serialelor de animație ce au fost publicate recent pe platformă. Deși este puțin probabil ca iminenta comedie romantică să fie motivată de postarea lui Teigen, este drăguț tweet-ul de mai jos de pe contul oficial de Twitter al @netflix.

Set it up este o comedie romantică ce va avea premiera pe Netflix pe data de 15 iunie, peste aproximativ o lună. Trailerul oficial tocmai a apărut pe YouTube și poate fi vizionat mai sus. Lung metrajul îi are în distribuție pe Lucy Liu (Elementary, Kill Bill), Taye Diggs (Chicago, Empire), Zoey Deutch și Glen Powell. Regia filmului va fi semnată de Claire Scanlon, care în trecut s-a rezumat mai mult la realizarea unor seriale TV precum Booklyn Nine-Nine, The Last Man on Earth sau Fresh of the Boat.

Povestea din Set it up nu este cea mai originală din lume, dar filmul pare destul de amuzant. Deutch și Powell lucrează pentru doi șefi care nu înțeleg ce înseamnă limita programului de lucru. Din acest motiv, complotează pentru a stârni o relație amoroasă între cei doi, Lucy Liu și Taye Diggs. În mod previzibil, tenativa lor este încununată de succes.