Bacteriile modificate genetic îl aduc pe Da Vinci în actualitate

Tehnologia și știința pot să-i ofere artei o față cu totul nouă, lucru care s-a întâmplat literalmente cu una dintre cele mai reprezentative picturii ale Renașterii.

Oamenii de știință de la Universitatea din Roma au folosit aproximativ un milion de bacterii E. coli pentru a reproduce tabloul Mona Lisa. Bacteriile au fost programate genetic să înoate rapid și să răspundă modelelor luminoase pentru a putea reproduce faimoasa capodoperă a lui Leonardo da Vinci.

Cercetătorii nu au făcut asta doar de amorul artei; controlul și manipularea bacteriilor cu lumină i-ar putea ajuta să construiască și să transfere dispozitive microscopice în viitor.

Potrivit oamenilor de știință, E. coli sunt buni înotători – se pot deplasa pe o distanța de zece ori mai mare decât corpul lor doar într-o secundă. Bacteriile se propulsează cu ajutorul unui motor celular, cunoscut sub denumirea de motor flagelar. Acesta funcționează ca un motor electric, care are nevoie de energie pentru a se mișca – în cazul de față, energia vine sub forma oxigenului.

În mod normal, bacteriile își folosesc agilitatea pentru a se ghida către condiții mai bune de creștere și supraviețuire. În acest caz, cercetătorii au modificat bacteriile cu o proteină regăsită în ocean, pentru a le face să răspundă la lumină. Ei au avut intenția să creeze niște înotători mici care să se grăbească în momentul în care primeau mai multă lumină.

„La fel ca pietonii care încetinesc ritmul când se află într-o mulțime, bacteriile vor petrece mai mult timp în regiunile mai lente”, a declarat autorul principal al lucrării, Giacomo Frangipane.

Echipa a creat un proiector printr-o lentilă microscopică pentru a vedea cum bacteriile își schimbau viteza în funcție de zonele iluminate diferit. Apoi, au luat un negativ al Mona Lisei și au proiectat luminile pe aceasta.

Așa cum au prezis, bacteriile au răspuns luminii prin negativ, concentrându-se în părțile întunecate ale imaginii și îndepărtându-se de cele luminoase. Bacteriile au avut nevoie de aproximativ patru minute pentru a face pictura vizibilă.