Microsoft investește în educația pe care școala românească n-o asigură

Microsoft România a lansat programul educațional Alt Viitor care este menit să dezvolte competențele digitale a peste 11.000 de elevi. În același timp, peste 4.500 de profesori din țară vor participa la cursuri de formare de specialitate.

Alt Viitor este un proiect educațional ce este finanțat cu 1 milion de dolari și se va derula pe doi ani de zile. Programul va fi dezvoltat de cinci ONG-uri din România, acestea fiind selectate de Microsoft în urma unui concurs de CV-uri. Reprezentații Microsoft au declarat că aceste organizații au fost alese în așa fel încât acestea să poată continua, prin mijloace proprii, și după finanțarea de la Microsoft.

Cele patru proiecte pentru îmbunătățirea cunoștiințelor digitale

Proiectul celor de la CoderDojo presupune deschiderea a mai multor ateliere de programare în șapte județe din România, unde copiii vor învăța programare folosind diverse tehnologii, în funcție de competențele fiecărui mentor și de resurse (Minecraft education, Java, Scratch etc).

Proiectul are și o componentă online, o platformă unde atât elevii, cât și profesorii vor putea accesa informații despre diferite tehnici de programare. CoderDojo este o mișcare internațională, inițiată în Irlanda în anul 2011, care oferă copiilor cu vârste cuprinse între șapte 17 ani cursuri de programare, îndrumați de mentori care activează voluntar.

Prin proiectul Everyone Digital ONG-ul E-Civis se adresează copiilor din zone sărace din sudul țării care nu-și permit să plătească cursuri de robotică sau de programare. De asemenea, există un plan pentru realizarea hub de tehnologie, Robohub, care va fi deschis în București în vara aceasta și unde se vor organiza workshopuri de programare gratuite pentru copiii ai căror părinți nu pot plăti astfel de cursuri.

În plus, voluntari din cadrul asociației vor merge în școlile din zonele vizate unde vor preda câte șase ore de informatică elevilor pentru a veni în completarea programei școlare și pentru a le trezi interesul față de tehnologie.

Proiectul Informatica 365 are drept scop instruirea cadrelor didactice la nivel național pentru predarea unei discipline nou introduse în programa școlară de gimnaziu începând cu anul școlar 2017-2018, Informatica și TIC. În cadrul proiectului, profesorii de gimnaziu vor avea acces la instrumente şi resurse educaţionale inovatoare pentru predarea acestei discipline, precum Minecraft pentru Educaţie şi Make Code.

New Kids of the Code, derulat de Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională Step by Step, urmăreşte dezvoltarea gândirii critice şi logice a copiilor din învăţământul primar şi răspunde programei şcolare naţionale propunând un Ghid de gândire critică şi un Curs opţional integrat, bazat pe tehnologia informaţiei, pentru învăţământul secundar inferior.

De ce ar vrea să doneze Microsoft acești bani? Pe scurt, pentru a-și asigura viitoarea resursă umană de care va avea nevoie filiala companiei din România, care, potrivit datelor Ministerului de Finanțe, are peste 580 de angajați în acest moment. La nivel mondial, gigantul american are peste 124.000 de angajați.

Studiile arată că nevoia de specialiști în domeniul IT&C va crește substanțial în toate sectoarele economiei, iar până în 2020 se va înregistra un deficit de 500.000 de profesioniști în domeniu la nivel European, în timp ce în România, numărul de absolvenți ai facultăților cu profil tehnic (STEM) a înregistrat o scădere față de raportarea precedentă.

Digitalizarea are un impact puternic pe piața muncii, la nivelul competențelor de care este și va fi nevoie în economie și în societate, în condițiile în care 90% dintre locurile de muncă de astăzi necesită deja un nivel de bază al abilităților digitale.

Conform Raportului ”Future of Jobs” al Forumului Economic Mondial, abilitățile de care va fi nevoie pentru a fi competitiv în viitor sunt: rezolvarea de probleme complexe, gândirea critică (analitică) și creativitatea.