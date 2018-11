Messenger a picat. Cât de gravă e problema Facebook în România

Facebook Messenger are, din nou, probleme în România. După criza din seara zilei de 19 noiembrie, o zi mai târziu se pare că Facebook n-a rezolvat tot.

Problemele cu Facebook Meseenger au început în România în jurul orei 15:00 pe 20 noiembrie. Deocamdată, mai sunt raportate probleme în Ungaria, Canada, Belgia și parțial în Statele Unite ale Americii. În principal, cele mai mari probleme sunt cu versiunea web a Messenger.

Cele mai mari dificultăți de care se lovesc utilizatorii Facebook Messenger sunt la conexiunea cu serverul rețelei sociale pentru a trimite sau primi mesaje. Sunt însă probleme și la autentificare și la primirea mesajelor. Chiar și așa, nu toți utilizatorii din România sunt afectați.

Pe web, în cazul în care vrei să-ți citești mesajele, apare mesajul „Messenger is currently unavailable” (Messenger nu-i disponibil momentan – trad.).

Pe telefon, în aplicația iOS, mesajele pur și simplu nu sunt trimise, dar le poți citi pe celelalte. N-ai „norocul” ăsta și pe web. Pe Android, în aplicație, nici măcar nu se încarcă mesajele. Vezi doar o pagină albă cu mesajul: „Something went wrong. Please try again.” (Ceva nu a funcționat. Încearcă din nou – trad.). Cel mai probabil are legătură cu actualizarea la noua interfață Messenger, dar nu putem fi siguri în acest moment.

Conform site-ului Down Detector, cele mai mari probleme cu aplicația de chat de la Facebook sunt în Ungaria, Polonia, Franța, Belgia, Olanda și Suedia și Danemarca. Statistica e bazată pe raportări făcute de utilizatori din țările respective. În cazul României, cele mai multe plângeri au fost înaintate din București. Nu lipsește nici Sofia, capitala Bulgariei, de pe listă.

O parte dintre utilizatori au recăpătat acces la Facebook Messenger. Încă mai sunt raportate probleme în România. Deocamdată, aplicația pe iOS și versiunea web funcționează fără probleme. Unii utilizatori au raportat însă probleme mărunte și cu rețeaua socială, cu erori ciudate. Nu se arată a fi însă o problemă larg răspândită.