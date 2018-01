Mașinile autonome de la Uber ajung pe șosele mai repede decât crezi

Un director Uber este încrezător că în următorii doi ani vom avea pe străzi mașini autonome ale companiei pentru transportul clienților.

Foarte mulți giganți tehnologici și din industria auto au făcut investiții semnificative în ultimii ani în domeniul mașinilor autonome. Indiferent dacă te încântă sau nu aceea idee, se pare că reprezintă viitorul. Foarte multe modele au fost deja testate în public, iar beneficiile pe termen lung al acestor tehnologii revoluționare sunt semnificative.

În viziunea celor de la Uber, companiile de ride sharing vor trimite mașini autonome să ridice clienții în următorii câțiva ani. O flotă de mașini inteligente care nu face decât să devină mai eficientă, odată cu trecerea timpului, poate oferi servicii ireproșabile, în completă siguranță. Până la această oră, posibilitatea ca un autoturism autonom să fie implicat într-un accident este infimă către inexistentă.

Deși este destul de dificil să faci estimări precise în privința momentului în care mașinile autonome vor ajunge în diverse colțuri ale mapamondului, CEO-ul Uber este foarte încrezător în proiectul său in-house. Dara Khosrowshahi a făcut mai multe afirmații în urmă cu câteva zile pentru Bloomberg în cadrul conferinței The Year Ahead 2018. Evenimentul a avut loc în Davos.

Conform spuselor CEO-ului Uber, în următoarele 18 luni, în opinia sa, ar trebui să vedem mașini autonome care să execute comenzi. ”Acesta nu este un scenariu de test, ci o cursă reală în piață” Pentru materializarea acestui proiect, Uber a făcut deja numeroase teste cu mașini autonome în mai multe orașe din Statele Unite ale Americii. Autoturismele companiei au strâns deja mii de mile parcuse, în timp ce sunt analizate și perfecționate de către inginerii companiei. Într-un program pilot pus în aplicare în localitatea Tempe din Arizona, câteva mașini autonome Uber au preluat deja clienți, chiar dacă în spatele volanului au un șofer de rezervă, iar în dreapta există un inginer Uber.

