O analiză ADN a celui mai vechi schelet din Marea Britanie a dezvăluit că unii dintre primii britanici moderni aveau pielea închisă la culoare. Pentru un popor care în urmă cu doi ani vota ieșirea din UE pe motiv că imigranții distrug țara, vestea nu a fost bine primită.

Prin „britanicii moderni”, cercetătorii se referă la oamenii care au călătorit în Marea Britanie cu aproximativ 10.000 de ani în urmă. Scheletul analizat este numit Cheddar Man. A fost descoperit într-o peșteră în 1903. Totodată, acesta oferă un răspuns mai coerent și mai concret cu privire la evoluția oamenilor de pe insula britanică.

Până acum s-a presupus că britanicii moderni au avut o piele palidă, atunci când primii oameni din Europa continentală s-au stabilit în Marea Britanie. Cu toate acestea, ADN-ul scheletului sugerează contrariul. Britanicii aveau tenul de la maro închis până la negru și părul în aceeași nuanță închisă.

Se crede că strămoșii lui Cheddar Man s-au mutat din Africa în Orientul Mijlociu, înainte de a se deplasa spre Europa continentală și, eventual, trecând în Marea Britanie prin Doggerland, vechiul pământ. Potrivit membrilor echipei, aceste descoperiri arată că genele pentru pielea mai deschisă s-au răspândit în popoarele europene mult mai târziu decât se credea inițial. Omul acesta este genetic legat de una din 10 persoane care trăiesc în Marea Britanie de azi. Statistica nu susține prea bine discursul rasist.

Pentru majoritatea oamenilor, a fi britanic nu are nimic de-a face cu a fi alb. Cu toate acestea, nu toți naționaliștii simt asta. Unii oameni, cititori ai The Daily Mail, The Sun sau Mirror, nu sunt chiar cei mai mulțumiți de descoperire.

Pentru ei faptul că „o echipă de așa-ziși experți” au dedus că britanicii nu au origini albe este o jignire. Ei nu s-au ferit să-și dea cu părerea, dimpotrivă, au lăsat comentarii articolelor care tratează acest studiu.

Pentru ei, la mijloc nu este altceva decât propagandă, fake news sau conspirație. Ceea ce ne mai rămâne de făcut e să aflăm ceva similar și despre români și să avem informații mai bune despre cum erau dacii sau alte popoare migratoare care, cândva în istorie, s-au regăsit pe aceste meleaguri.