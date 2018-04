Poluarea distruge ireversibil una dintre marile minuni naturale ale lumii

Marea Barieră de Corali din Australia este distrusă zilnic de poluarea omului, iar distrugerea ei ar putea avea efecte mai distructive decât crezi.

Marea Barieră de Corali este considerată una dintre marile minuni naturale ale lumii. Nicăieri pe Pământ nu există o structură mai mare de corali, populată de atât de multe animale marine, ca în acest loc. Deși biologii și ecologiștii au avertizat în urmă cu mulți ani că Marea Barieră de Corali și viețuitoarele pe care le găzduiește sunt în pericol de extincție, guvernele lumii au lăsat-o mai moale cu salvarea ei, iar Australia va avea mult de suferit din această cauză.

Cea mai mare amenințare care a fost observată de cercetători este creșterea temperaturii oceanului. Aproape o treime din reciful de corali a fost afectată iremediabil de cât, în 2016, temperaturile au crescut alarmant de mult. Da, coralii și peștișorii aceia sunt adaptați la o climă caldă, dar încălzirea globală se resimte mai mult în emisfera sudică, decât în nord și are efecte nefaste.

Marea Barieră de Corali reprezintă cea mai mare structură vie de pe planetă și găzduiește mii de specii: peștii aceia viu colorați pe care îi ții în acvariu, rechini (și ei sunt necesari într-un ecosistem), țestoase marine, balene, delfini etc. Chiar dacă un peștișor nu are un impact direct semnificativ asupra vieții tale cotidiene, existența acestor viețuitoare este necesară menținerii unui echilibru biologic în regiune. Oamenii de știință au arătat că Marea Barieră de Corali contribuie și la sustenabilitatea climatului în regiune, deci nu e deloc așa neimportantă, cum am fi tentați să credem.

Distrugerea Barierei de Corali va afecta profund și economia Australiei, care se bazează foarte mult pe turism. Poate că e un loc aflat la capătul lumii, dar este unul dintre cele mai magnifice obiective turistice ale lumii. Bariera de Corali este ca un adevărat oraș subacvatic, o altfel de Atlantidă, construită de natură, dar distrusă de om.

Așa cum pădurile ecuatoriale sunt numite „plămânii planetei”, Marea Barieră de Corali este considerată „plămânul” Mării Coralilor, unde este localizată și contribuie foarte mult la menținerea unui echilibru climatic în regiune. Creșterea temperaturii accentuată de poluare perturbă acest echilibru.