Life Itself este un film despre viață pe parcursul mai multor decenii

Amazon face investiții importante în filme cu buget mare, iar cea mai nouă creație ce va ajunge pe marile ecran prin intermediul Amazon Studios este Life Itself.

”Însăși viața” este tilul celui mai recent film care încearcă să surprindă câteva decenii de povești și experiențe într-un lung metraj de câteva ore. Ideea este departe de a fi cea mai originală din lumea, dar premisa este una foarte interesantă și va fi interesant de văzut cum va reuși să se materializeze cu ajutorul unei distribuiții de invidiat.

În trecut, Richard Linklater s-a mai înscris în astfel de proiecte ambițioase. Pe parcursul a 12 ani, a filmat Boyhood, o peliculă despre maturizarea unui băiat de la o vârstă fragedă până la adolescență și intrare la facultate. Dintr-un punct de vedere, trilogia formată din Before Sunrise, Beforse Sunset și Before Midnight formată din trei filme realizate la o distanță de 9 ani reprezintă tot o radiografie a unei relații pe parcursul câtorva decenii.

Life Itself nu are însă nici o legătură cu proiectele lui Richard Linklater. Acesta este scris și regizat de Dan Fogelman, un individ care a devenit foarte popular după ce a creat serialul This is us, foarte apreciat în Statele Unite. Pe marile ecrane, același Fogelman a fost responsabil de redactarea scenariului pentru animațiile Tangled sau Cars. Debutul regizoral și l-a făcut cu Danny Collins, o peliculă cu Al Pacino, Annette Bening, Jennifer Garner și Christopher Plummer.

Revenind însă la Life Itself, filmul ce va avea premiera în această toamnă este construit în jurul aventurilor unui singur cuplu, interpretat de Oscar Isaac (Star Wars The Force Awakens și The Last Jedi) și Olivia Wilde (Tron, The Words). Dragostea lor se răsfrânge pe parcursul mai multor decenii și continente. Din teaserul care tocmai a ajuns online, nu putem desprinde detalii legate de poveste, dar putem spera la un final fericit. Distribuția îi mai include pe Antonio Banderas, Annette Bening, Mandy Patinkin și Laia Costa.