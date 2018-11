Lexus apelează la inteligență artificială să-i scrie reclamele

Cea mai nouă dovadă a faptului că mecanisme de inteligență artificială ne vor lăsa fără locuri de muncă vine de la Lexus, prin noua sa reclamă.

Inteligența artificială are potențialul să revoluționeze multe industrii și, dintr-un punct de vedere, să ne facă viața mai ușoară. Redactarea de scenarii nu este însă prima pe listă la care te-ai gândi. Se pare însă că până și scenariștii riscă să rămână fără un loc de muncă, mai devreme decât ai crede. O dovadă serioasă în această direcție vine de la Lexus, brandul de mașini de lux.

Producătorul de autoturisme a apelat la o inteligență artificială pentru a-i redacta scenariul din spatele reclamei de mai sus. Spotul are 60 de secunde și este intitulat ”Driven by intuition” (Condus de intuiție). Ideea din spate este de a promova ideea că oamenii și roboții pot lucra împreună pentru a oferi o experiență de condus îmbunătățită.

Reclama este realizată în jurul lansării noului Lexus ES pentru 2019. Autoturismul cu pricina ar trebui să se lanseze la începutul anului viitor. Trecând însă peste colaraborarea dintre om și roboți de dragul unei mașini mai deștepte, Lexus a vrut să extindă același concept la realizarea clipului de promovare. Din acest motiv, întreaga poveste ilustrată în clipul de aproximativ un minut este ”gândit” de o inteligență artificială sau AI.

De regia clipului a fost responsabil Kevin Macdonald, un regizor care se mândrește cu un premiu Oscar și Bafta pentru proiectele sale anterioare. Numele s-ar putea să-ți fie cunoscut datorită unor producții precum Whitney sau The Last King of Scotland (Ultimul rege al Scoției). Clipul este destinat pieței din Europa și, în ultimele 24 de ore a început să fie difuzat la TV, pe YouTube și pe majoritatea rețelelor sociale pe care activează Lexus. S-ar putea să-l vezi chiar și la cinema.

Algoritmul de inteligență artificială care a realizat scenariul a fost creat de către Visual Voice în colaborare cu The & Partnership din Londra. Partea computațională a ecuației a fost oferită de IBM Watson, iar AI-ul s-a antrenat prin parcurgerea a 15 ani de reclame pentru produse de lux care au câștigat premii și au generat empatie din partea privitorului.