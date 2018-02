Un laptop ieftin e o risipă de bani, iar motivele sunt multe

Un laptop ieftin poate fi o sursă de stres mai mare decât ai crede, iar bucuria economiei inițiale, pe termen lung, se poate reflecta în într-o gaură financiară semnificativă.

De la o vârstă mai fragedă decât ar fi trebuit, tatăl meu mi-a întipărit o vorbă pe care nu o voi uita niciodată. Suntem prea săraci să ne permitem lucruri ieftine. Tâlcul acestei afirmații este surprinzător de simplu. Indiferent cât de mult te bucuri că ai făcut o afacere prin achiziția unui produs sau a unui serviciu ieftin, cheltuielile adiționale nu vor întârzia să apară. Un dentist ieftin nu este neapărat nepriceput, dar ar putea fi și, o plombă s-ar putea să-ți cadă sau un implant s-ar putea reflecta intervenții adiționale costisitoare.

Deși nu mă pricep foarte bine la stomatologi, cu laptopuri lucrez de vreo 15 ani, dacă nu mai mult. Pe al meu, l-am schimbat la doi-trei ani distanță. Între timp, am instalat câteva zeci, dacă nu cumva am depășit o sută de alte portabile. Pentru că este un domeniu care îmi place, în continuare mă entuziasmez atunci când instalez un sistem sprinten, care zbârnâie. În același timp, regret teribil să instalez un Windows 10 pe un sistem nou, proaspăt scos din cutie, doar pentru a-mi da seama că este surprinzător de lent. Balamalele scârțâie. Ecranul are niște unghiuri de vizibilitatea infime, iar persoana care l-a achiziționat se străduiește din răsputeri să mă convingă de faptul că a făcut o investiție bună.

Cumperi un laptop ieftin, pentru că atâția bani ai

În ultimii ani, s-a spart țeava cu laptopuri a căror valoare de achiziție gravitează în jurul cifrei de 1000 de lei. Dacă nu te pricepi la hardware, ai fi tentat să crezi că reprezintă o afacere surprinzător de bună. Într-un pachet accesibil, găsești 4GB RAM, un hard disk de 500GB și un procesor Intel Celeron promovat ca fiind de ultimă generație. Dacă aceștia sunt toții banii tăi și ești convins că nu ai nevoie de mai mult, sfatul meu este să te gândești bine.

Nu contează dacă iei un sistem portabil pentru muncă de birou, navigat pe internet și clipuri de pe YouTube. Există riscul cât se poate de real ca micuțul tău portabil abia scos din magazin să fie cam de două, trei ori mai lent decât telefonul din buzunar. Dacă se și aude mai prost decât un smartphone, iar pentru a viziona un clip rabatezi panoul de 3-4 ori pentru a evita reflexiile soarelui în proporție de 100%, ai bifat toate problemele dintr-un foc.

Pe lângă faptul că riști să se strice, un laptop ieftin se reflectă într-o experiență de utilizare supărătoare. Te lasă cu traume și nu trebuie să fii un expert în tehnologie pentru a conștientiza problema. Oricine își dă seama că nu ar trebui să apeși pe Chrome sau pe Excel doar pentru a aștepta 30 – 45 de secunde până pornește.

Dacă 1000 lei sunt toți banii tăi pentru un laptop, mai bine îți cauți pe OLX ceva mai vechi a cărui configurație include un Core i3 sau Core i5, decât să-ți cumperi un notebook ieftin cu Celeron. Cei 4GB RAM nu te salvează de la ore pierdute inutil cu ochii în ecran.

Un laptop ieftin e prost, dar există o explicație

E ușor să zici că un MacBook este exagerat de scump, în contextul în care costă 7000 – 8000 lei. Partea surprinzătoare este că poți investi o sumă la fel de generoasă într-un Dell XPS 13, un Lenovo ThinkPad X1, un ASUS Zenbook Pro sau HP Spectre 13. Acestea din urmă sunt cu Windows 10 și, într-un proporție covârșitoare, își justifică prețul. Nu Apple a inventat prețurile absurde pentru sistem portabile. Gigantul din Cupertino a reușit în schimb să convingă suficient de mulți cumpărători, încât asocierea Apple = „scump” să-ți vină natural.

Am folosit în mai multe circumstanțe un Dell XPS 13 și reprezintă în continuare cel mai bun ultraportabil cu Windows pe care îl recomand cu inima împăcată. Nu contează dacă îți cumperi prima generație a sistemului sau cea mai recentă.

Revenind însă la conceptul de laptop ieftin, acesta te invită la o serie stufoasă de compromisuri și nu țin doar de lipsa unei carcase metalice sau din fibră de carbon. Problema nu este că nu poți să-l dai de pământ fără să ai emoții. Este suficient să pui mâna pe touchpad la un astfel de ultraportabil și vei simți o textură dubioasă care fie e prea aderentă, fie prea lucioasă. Gesturile multitouch vor merge ocazional, dacă nu cumva vei crede că trackpad-ul este murdar și vei dezvolta o fixație din a-l curăța.

Să spunem că-ți cumperi un mouse pentru a-ți folosi laptopul, deși această particularitate reduce un procent semnificativ din ideea de portabilitate.

Ce faci însă cu o tastatură prost construită pe care o găsești în nouă din zece laptopuri ieftine? Nu te aștepta să faci performanță la tehnoredactare pe un laptop de 1000 de lei și nici nu visa să-ți scrii următoarea nuvelă. Cursa tastelor va fi mică sau inexistentă, întreaga tastatură s-ar putea să fie prea îngrămădită ca să fii eficient, iar după un timp, unele taste vor refuza să mai meargă. Cu un pic de ghinion, o tastatură de laptop ajunge să fie defectă la două săptămâni după expirarea garanției.

Dacă este greu de crezut că o tastatură de laptop poate fi proastă, du-te până la mall, pune mâna trei minute pe un laptop de 1000 de lei și alte trei minute pe un portabil de 3000 – 4000 lei. În mod inevitabil, îți vei da seama despre ce vorbesc. Dacă petrecei cea mai mare parte a timpului la birou, o tastatură wireless nu te deranjează, dar cu siguranță te va costa niște bani în plus pe care îi investeai mai bine într-un laptop mai capabil.

Nu visa la rame subțiri sau inexistente când te uiți după un laptop ieftin. Mai rău decât atât este însă faptul că grosimea ramei reprezintă cea mai mică supărare pe care ți-o poate crea un panou de laptop. Așteaptă-te la un nivel redus de luminozitate care va face imposibilă utilizarea sistemului în soare sau în lumină naturală puternică. Așteaptă-te la niște unghiuri de vizibilitate care să te forțeze să ajustezi constant monitorul dacă te uiți la un film și vrei să vadă și persoana de lângă tine la ce te uiți tu.

Din cauza construcției din plastic și a calității componentelor structurale, balamaua va ceda într-un an sau doi, în funcție de modul în care ți-ai folosit sistemul tău suprinzător de accesibil.

Când creierul afacerii este prost, nu te aștepta la minuni

Un procesor lent, Pentium sau Celeron, nu face față la Photoshop și nici măcar la câteva zeci de taburi în Google Chrome. Dacă ai ghinionul să te trezești cu 2GB RAM, până și deschiderea unor clipuri de pe YouTube poate părea o sarcină complexă. Nici nu poate fi vorba de multitasking. Tinde să fie imposibil să scrii ceva în Word, să ai o pagină de browser ca inspirație și să mai pornești Winamp pentru un pic de coloană sonoră.

Soluția de stocare de tip eMMC pare a fi SSD la prima vedere, pentru că folosește la interior cipuri de memorie flash. În contextul în care știm cu toții că SSD-urile sunt mai rapide decât hard disk-urile tradiționale, ai crede că un sistem precum cel de mai sus merită toți banii. Din păcate, o memorie eMMC este mai lentă decât orice SSD și, ca pachetul să fie complet, este și foarte mică. Cu 32GB nu ai ce să faci pe Windows 10. Doar sistemul de operare ocupă vreo 20GB și, cu fiecare actualizare semnificativă de la Microsoft, dimensiunea s-ar putea să crească. Asta înseamnă că vei da banii foarte repede pe un card SD sau un stick USB pe care să-ți ții datele, în cazul în care credeai că nu sunt necesare investiții suplimentare.

Apropo, alternativa la un eMMC nu este un hard disk încăpător și lent. De fiecare dată când vei porni un program cu un hard disk mecanic tradițional nu vei face decât să-ți aduci aminte că pe telefon sau tabletă, același program se inițializează într-o fracțiune din timpul respectiv. Investiția într-un SSD este cea mai importantă dacă vrei să ”scoți la mal” un sistem lent de acum câțiva ani sau unul nou și foarte ieftin.

Trebuie însă să ai grijă, pentru că dacă investești banii într-un ultaportabil de 11,6 inci sau mai mic cu eMMC, s-ar putea să nu existe spațiu fizic în interior pentru orice fel de upgrade pe care l-ai avea în minte, inclusiv unul de la HDD la SSD. Ca referință, dacă nu ai foarte mulți bani, dar vrei să ai parte de o experiență decentă de utilizare, cumpără-ți din start cel mai ieftin laptop pe care îl găsești cu SSD. Chiar și dacă este vorba de un SSD de 128GB, îți va fi mai mult decât suficient pentru majoritatea activităților pe care le-ai putea întreprinde pe un laptop, la birou sau în deplasare.

Are rost să spun că difuzoarele și camera web sunt execrabile pe un laptop ieftin? Nu te aștepta la streaming în HD și s-ar putea să ai parte de o experiență audio de zece ori mai bună cu o pereche de căști pe care o ai pierdută printr-un sertar în urmă cu trei ani.

Un laptop ieftin vine cu software inutil, ca să fie și mai lent

În condiții normale, un sistem cu 2GB RAM s-ar fi mișcat decent cu Windows 7, dacă vrei să navighezi pe internet și să scrii câteva rânduri într-un document. Problema este că, pentru a menține un preț de achiziție accesibil, cele mai ieftine laptopuri care vin la pachet cu Windows 10 tind să fie lente nu doar din cauza sistemului de operare un pic mai pretențios. O versiune de probă de Office combinată cu o licență de 30 de zile pentru un antivirus solicitant te lasă fără resurse hardware. Mai adaugi la acestea cantități infinite de shareware sau bloatware și, după ce ai pornit computerul prima oară, îți vei dori să-l reinstalezi de la zero.

E doar o chestiune de timp până o să-ți vină să-ți cumperi alt laptop sau până când o să-ți dai seama că mai bine îl ții în vitrină, ca să nu-l arunci pe geam. Dintr-un punct de vedere, mi se pare incredibil că astfel de laptopuri se comercializează și le-aș clasifica fără emoții ca fiind o păcăleală. Doar în ultimul an am cumpărat trei laptopuri de 1000 – 1100 lei, ca după șase luni să înlocuiesc hard disk-ul intern cu un SSD pentru că utilizatorul nu-l mai suporta. Cu un astfel de sistem, să ai un virus care îți încetinește PC-ul este varianta optimistă. Aproape de fiecare dată însă, hardware-ul este de vină. Nu ai ce să faci, este prea prost.

Înainte să cumperi un notebook de 1000 de lei pe care să-l schimbi sau să-l modernizezi într-un an sau doi, rugămintea mea este să te gândești dacă nu cumva ai ieși mai câștigat să-ți cumperi unul de 2300 – 2500 lei pe care s-ar putea să-l folosești patru ani, dacă nu mai mult. Nu este exclus să ai un prieten care folosește în continuare un laptop cu Core 2 Duo de acum zece ani. Anduranța acelui sistem are legătură cu faptul că a costat 3000 lei la momentul achiziției, iar principiile de atunci sunt valabile și acum.

Aceștia sunt banii, nu am ce să fac

E ușor să dai sfaturi. Toată lumea știe că un laptop mai scump este mai bun. Dacă ai însă o sumă mică de bani și ai nevoie de un PC cu Windows, m-aș bucura să ai în vedere câteva aspecte.

Gândește-te bine dacă ai nevoie neapărat de un laptop, iar dacă răspunsul este nu, investește într-un desktop. Vei avea mai mult de câștigat. Din start, sistemul va fi mai bun la același preț. Opțiunile de upgrade vor fi mai facile și s-ar putea să ai deja un mouse, o tastatură și o pereche de boxe prin casă. Îți iei un monitor mic și ieftin la început sau unul de dimensiuni generoase la mâna a doua și viața va fi mai frumoasă decât cu un portabil ieftin, lent și urât.

Dacă ai nevoie neapărat de un laptop, ai în vedere achiziția unui sistem la mâna a doua. Există magazine online care vând portabile second-hand cu factură și garanție, dacă acestea sunt detaliile care contează pentru tine.

Chromebook-urile nu sunt văzute foarte bine în România, dar sunt ieftine și se mișcă mai bine decât ai crede. Sunt ideale în cazul în care îți desfășori majoritatea activității online și, în ultimul an, au devenit și mai bune pentru că Microsoft a lansat o versiune adevărată de Office pentru ChromeOS.

În final, îți cumperi ce îți dorești și ce îți permiți, dar încearcă să-ți achziționezi următorul laptop cu ochii deschiși. Citește review-uri. Nu te lăsa vrăjit de super oferte și, când se pune problema de 200 – 300 lei diferență, adu-ți aminte că faci o investiție într-un produs care ar trebui să-și facă treaba timp de 2-3 ani, cel puțin. În orele petrecute cu ochii într-un laptop, este important să nu te enervezi, iar multe dintre sistemele ieftine sunt o gaură neagră pentru neuronii tăi.