Poza din iPhone care a ajuns copertă de album pentru Kanye West

De regulă, albumele muzicale au coperte lucrate mult. Nu-i cazul și pentru Kanye West care și-a făcut singur coperta cu o poză din iPhone.

Kanye West a anunțat în mai că lansează un nou album. E al optulea pentru el și acesta va fi denumit „Ye”. Partea mai interesantă, cel puțin în cazul acesta, nu e muzica, ci că el a ales o poză făcută de el ca să ajungă copertă.

Cadrul tras cu iPhone are și o poveste. În drum spre audiția albumului din Jackson Hole, pe 24 mai, el a oprit, a pozat niște munți cu zăpadă și asta a fost tot. Pe imagine este pus și textul „I hate being Bi-Polar its awesome”. Povestea acestei coperte a fost dată pe Twitter de Kim Kardashian, soția lui.

Kanye shot the album cover on his iPhone on the way to the album listening party 😂🔥❤️🔥🙏🏼🔥

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) June 1, 2018