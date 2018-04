Jurassic World: Fallen Kingdom primește ultimul trailer și e terifiant

Când nu salvează planeta în Avengers Infinity War, Chris Pratt se pregătește să facă valuri pe marile ecrane împreună cu o mulțime de dinozauri incredibil de realiști în Jurassic World: Fallen Kingdom.

Dacă ai avut o copilărie marcată de seria de pelicule Jurassic Park, ai așteptat cu sufletul la gură lung metrajul Jurassic World lansat în 2o15. Pelicula a fost foarte apreciată de critici și s-a reflectat în încasări fabuloase pentru studiourile Universal Pictures. Pentru că nu puteau să ignore valul de interes din partea fanilor, producătorii primului film au început imediat să lucreze la Jurassic World: Fallen Kingdom la scurt timp după premiera thrilerr-ului din 2015.

În 2018, vom avea parte de o nouă poveste cu dinozauri. Aceasta va fi intitulată Jurassic World: Fallen Kingdom și va fi regizată de J.A. Bayona. Regizorul este cunoscut la nivel internațional datorită unor poducții cu buget mare – precum The Impossible din 2012, A Monster Calls din 2016 sau The Orphanage din 2007.

Noul film a avut deja parte de câteva trailere în trecut, dar acesta este cel mai recent și ultimul. Din el, aflăm că parcul cu dinozauri s-a mutat pe insula Nublar. Aceeași insulă incorporează un vulcan activ ce este gata să erupă în orice moment. Pentru că este puțin probabil să evite lava, o mare parte dintre dinozaurii activi din zonă ar putea dispărea pentru totdeauna, din nou.

Ca ton general, viitoarea peliculă pare să fie una cu valențe ecologice. În film, există mai multe grupuri de persoane care se străduiesc să păstreze vie memoria dinozaurilor, în timp ce alții vor să-i utilizeze ca arme de război,. Nu este clar cine rămâne în picioare la sfârșit, dar toți ocupanții insulei riscă să nu mai trăiască după erupția vulcanului din apropiere. Ca premisă, Jurassic World Fallen Kingdom pare să împărășească anumite detalii cu povestea din The Lost World – filmul Jurassic Park din 1997.

Jurassic World Fallen Kingdom va avea premiera internațională pe 22 iunie 2018.

Hold on to your butts. pic.twitter.com/lRmNVfTlEX

— chris pratt (@prattprattpratt) April 17, 2018