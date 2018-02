Jocurile pe PS4 Pro vor arăta mai bine indiferent cât de vechi e TV-ul

O mare parte din efortul de promovare al PS4 Pro gravitează în jurul experienței de gaming în 4K. Chiar dacă nu ai însă un TV Ultra HD, jocurile vor arăta mai bine decât pe PS4.

PS4 Pro este cel mai rapid PlayStation creat vreodată. Are o putere de procesare spectaculoasă, încarcă jocurile mai repede și te ajută să te bucuri de jocurile tale favorite de pe PS4 în 4K. În plus, jocurile care vor fi optimizate pentru performanța sporită, vor incorpora o serie stufoasă de detalii în plus pentru a te impresiona.

În mare parte însă, dacă faci investiția suplimentară într-un PS4 Pro, motivația din spatele are legătură cu abilitățile sale de randare în Ultra HD. Se pare însă că cei de la Sony au decis să ofere un motiv în plus de achiziție și celor cu televizoare Full HD 1080p sau HD Ready. Una peste alta, jocurile pe PlayStation 4 Pro vor arăta mai bine pentru toată lumea, iar detaliile pe marginea subiectului le găsești pe blogul oficial PlayStation.

Prin intermediul firmware-ului 5.50 care va fi lansat în curând pentru PS4 Pro, în meniul consolei va fi introdus un buton suplimentar intitulat Supersampling Mode. Acela are ca scop adaptarea jocurilor randate în 4K pentru rezoluția nativă a TV-ului tău. Cuvintele cheie sunt ”randate în 4K”. Practic, deși televizorul tău nu suportă rezoluția de patru ori mai mare decât Full HD, jocurile ar trebui să se vadă mult mai bine, imaginile vor fi mai clare, culorile mai vii și contrastul mai puternic.

Conform celor de la Sony, posesorii de PS4 Pro se vor bucura de o experiență vizuală îmbunătățită în majoritatea jocurilor pe care le au în librărie, nu doar în cazul celor care au fost optimizate pentru cel mai scump PlayStation. Unele jocuri arată oricum mai bine pe PlayStation 4 Pro datorită optimizării pentru funcția PS4 Pro Enhanced. Supersampling mode va optimiza și toate celelalte jocuri disponibile pe platforma Sony.