Jandarmeria română ar putea fi dotată cu bolid blindat care costă o avere

În urmă cu o săptămână, compania austrică Achleitner a prezentat la Expoziţia Internaţională dedicată Industriei Aeronautice, Apărării, Securităţii Naţionale, Securităţii Cibernetice şi Securităţii Private (BSDA) un bolid blindat ce ar putea să doteze pe viitor Jandarmeria Română.

Este vorba despre un HMV complet blindat greu de 12,5 tone ce poate fi folosit la intervenţii rapide în cazul unui potențial conflict. Maşina care are un preț de pornire de 450.000 de euro este produsă în Austria, însă are şi destul de multe componente româneşti care au fost produse de Industrial Park Automecanica Mediaş.

„Versiunea de bază a acestui vehicul pleacă de la 450.000 de euro şi poate urca până la 700.000 de euro. Are 12 tone, iar până acum, la această expoziţie, şi Armata şi Jandarmieria s-au arătat interesate de acest produs. Pentru ei am şi adus-o şi am organizat şi un test”, a explicat pentru Mediafax Sebastian Pop, administratorul subsidiarei din România a companiei austriece Achleitner.

HMV 1 (High Mobility Vehicle) este un vehicul blindat în totalitate care poate transporta până la 10 persoane. Acesta are transmisie integrală permanentă, complet blindată.

Conform lui Sebastian Pop, atât reprezentanții Jandarmeriei Române au fost interesați de vehicul, cât și cei ai Poliției din România. Cu astfel de mașini HMV 1 sunt echipate forțele de intervenție din Austria, dar și cele din Germania.

Ultima achiziție majoră a Jandarmeriei române a avut loc în anul 2013, atunci când s-au cumpărat 21 de mijloace de transport menite să asigure intervenţia jandarmilor pentru salvarea şi transportarea persoanelor accidentate. Este vorba despre 12 autospeciale 4×4, 8 UTV-uri şi un snowmobil. Totodată, anul acesta, reprezetanții Jandarmeriei au testat un model Dacia Duster cu șenile. Sistemul cu șenile e gândit pentru modelul Duster 4X4 și costă aproximativ 10.700 de euro. Rămâne de văzut dacă pe viitor vor fi achiziționate și astfel de automobile.