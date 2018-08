Următorul Guardians of the Galaxy rămâne fără regizorul care a creat totul

În urmă cu ceva timp, cei de la Disney au zis că-l dau afară pe James Gunn, regizorul seriei Guardians of the Galaxy, din cauza unor glume care conțineau multe referințe la pedofilie. Actorii din film și fanii seriei au cerut aducerea lui Gunn înapoi. Azi știm sigur că Gunn nu va regiza următorul film din serie.

Jurnaliștii de la Variety au dezvăluit că James Gunn, alături de agentul lui, a avut o întâlnire cu Alan Horn, șeful studioului Disney. Se pare că lucrurile nu au mers bine pentru regizor, iar Marvel și Disney nu-l vor repune în funcție pentru filmul Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Întâlnirea ar fi fost amiabilă, dar se pare că Horn nu vrea să-și schimbe părerea și vor continua producția filmului fără Gunn. De asemenea, președintele Marvel, Kevin Feige, despre care se credea că sprijină revenirea regizorului, nu a fost prezent la întâlnire și probabil va susține poziția studioului Disney.

Reacțiile la concedierea lui James Gunn au fost mixte: unii au considerat că acele glume erau cam deplasate și că nu contează că au fost făcute cu foarte mult timp în urmă, iar alții au considerat că nu sunt așa de grave și că nu ar trebui judecat pentru acestea.

Toți actorii filmelor Guardians of the Galaxy Vol.1 și Vol. 2 au semnat o scrisoare în care-i rugau pe cei de la Disney și pe cei de la Marvel să-l reangajeze pe Gunn. Oricum ar fi, cu toții au fost de acord că Guardians of the Galaxy Vol. 3 nu va fi la fel fără James Gunn aflat la cârmă.

Dave Bautista, cel care-l interpretează pe Drax the Destroyer, a declarat chiar că nu se va întoarce la filmări dacă James Gunn nu revine. Deocamdată nu se știe dacă filmul va fi regizat după scenariul scris de Gunn și nici dacă Bautista va reveni în rolul lui Drax.