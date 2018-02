Ion Țiriac a dat 630.000 de euro pe o mașină. Sunt doar 99 în lume

Afaceristul Ion Țiriac a făcut o nouă achiziție costisitoare. Este vorba despre un exemplar Mercedes-Maybach G650 Landaulet, în valoare de 630.000 de euro. Doar 99 de astfel de modele există la nivel mondial.

Automobilul este parte a unei ediții limitate de doar 99 de unități, Mercedes-Maybach G 650 Landaulet. Acesta completează seria limitată de autovehicule create și personalizate special pentru Ion Țiriac, respectiv Țiriac Collection. Prețul modelului este de aproximativ 630.000 de euro.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet are un V12 biturbo de 6.0 litri care produce 630 de cai putere și 1.000 Nm. Logo-ul Maybach, prezent în mod normal pe tetierele modelului, a fost înlocuit cu „Țiriac Collection”.

Ca dimensiuni, Mercedes-Maybach G650 Landaulet are o lungime de 5.345 de mm, ampatamentul măsoară 2.428 de mm, iar garda la sol ajunge la 45 de centimetri. Automobilul este parțial decapotabil, ocupanții locurilor din spate putând beneficia de o călătorie în aer liber.

Ion Țiriac nu se oprește aici. Omul de afaceri a declarat că a mai comandat un model Mercedes-AMG Project One, din cele 275 de exemplare care vor fi fabricate. Bolidul are peste 1.000 de CP și ajunge de la 0 la 200 km/h în mai puțin de șase secunde. Iar viteza maximă este de 350 de km/h.

Țiriac Collection este prima galerie auto personală din România deschisă publicului. Fanii automobilelor pot găsi aici modele auto și moto emblematice, atât clasice, cât și moderne. Cel mai vechi vehicul din colecție a fost fabricat în urmă cu 119 ani, în anul 1899.

Colectia lui Ion Tiriac este singura colectie privată din lume care include toate cele șase generatii Rolls Royce Phantom: Phantom I by Charlesworth din 1927, Phantom II Sedanca De Ville by Windovers din 1934, Phantom III Touring Limousine by Freestone&Webb din 1937 (achizitionat de Sir John Leigh în 1939), Phantom V Park Ward (achizitionat în luna mai a anului 1990 de către Sir Elton John) si Phantom VI.

Ion Țiriac (78 de ani) este cel mai bogat român, conform ”Top 300 cei mai bogaţi români”, realizat de revista Capital. Omul de afaceri avea în 2017 o avere estimată la 1,8 miliarde de euro, în creştere cu 7,6% faţă de anul 2016.