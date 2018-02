Cum schimbă internetul și tehnologia relațiile de cuplu

Capacitatea de-a ne conecta cu oricine, oriunde, sunt o minune a tehnologie. Asta până când viața online e ceva mai greu de gestionat.

Conform unei cercetări desfășurate de Kaspersky Lab și Toluna, 21% din respondenți și-au spionat fostul partener via un cont online la care încă aveau acces. Când intră în joc și dorința de răzbunare pe un fost, riscurile la care se expun oamenii, în ceea ce privește siguranța informațiilor private, cresc după o despărțire. La studiu – derulat online în ianuarie 2018 – au participat 18 țări, printre care și România.

Cercetarea aceasta a arătat că 70% din cupluri își dezvăluie reciproc parolele, amprentele digitale sau codurile PIN pentru dispozitivele personale. Mai mult, 26% stochează diverse tipuri de informații private pe dispozitivul partenerului, cum ar fi mesaje intime de la sau către acesta (14%), fotografii intime (12%) și materiale video intime de cuplu (11%). Totodată, utilizatorii păstrează și alte tipuri de informații importante pe conturile și dispozitivele pe care le împart cu partenerul – de exemplu, informații financiare (11%) sau date legate de locul de muncă (11%).

Toate acestea nu reprezintă o problemă atâta vreme cât relația este de actualitate și datele se află pe mâini bune, dar lucrurile se complică în cazul unei despărțiri. Când relația nu mai merge atât de bine, amintirile intime împărtășite pe dispozitivele sau în conturile online nu mai reprezintă o parte naturală a unei relații bazate pe iubire, ci un potențial coșmar privind dreptul la intimitate.

Dintre utilizatorii care au trecut printr-o despărțire, 12% au făcut publice sau au vrut să facă publice informațiile private ale fostului partener ca o formă de răzbunare, 12% au deteriorat sau au vrut să deterioreze dispozitivul fostului partener, iar 21% și-au spionat fostul partener prin intermediul conturilor la care aveau acces. Mai există și potențialul impact financiar, iar 1 din 10 persoane (10%) au recunoscut că au cheltuit online din banii fostului partener.

E interesant de observat că există diferențe notabile între cele două sexe, fiind mai probabil ca bărbații să facă publice informațiile private ale fostului partener ca o formă de răzbunare (17%) față de femei (7%), sau să folosească informațiile foștilor pentru propriul interes (17% vs. 8%). Prin comparație, este mai probabil ca femeile să șteargă atât toate informațiile fostului partener de pe dispozitive (55% vs. 49%), cât și toate fotografiile și materialele video cu acesta (56% vs. 48%).

În schimb, femeile sunt mai predispuse să recurgă la tactici de urmărire: 33% din femei recunoscând că își spionează fostul partener pe rețelele sociale, în comparație cu 28% din bărbați.