Internetul în mașinile viitorului va fi un serviciu pentru care vom plăti

Am putea spune că automobilele Tesla sunt reprezentative pentru mașinile viitorului: electrice, tehnologizate, rapide, autonome (într-un anumit sens) și conectate la internet. Dacă până acum acest acces la internet era gratuit în viitor lucrurile se vor schimba.

De când Tesla a început să ofere acces la internet în mașinile sale era, de la sine înțeles, că la un moment dat va începe să perceapă o sumă de bani pentru acest serviciu. În 2014, compania a dat de înțeles că va face acest lucru în 2018.

Au trecut patru ani și a venit momentul așteptat, dar se pare că nu e chiar așa cum ai fi dorit. Potrivit Electrek, Tesla lansează un pachet de conectivitate premium pentru toate mașinile comandate pe și după 1 iulie. Nu va fi taxat pachetul de standard connectivity, dar deținătorii de Tesla vor trebui să plătească pentru anumite unelte care sunt folosite pe gratis în prezent.

Cei care au cumpărat mașinile acum trei-patru ani pot trăi liniștiți, deoarece nu vor fi taxați pentru serviciile folosite până în prezent.

Șoferii de Tesla vor putea folosi gratis navigarea sau harta cu spații unde se pot încărca mașinile, dar și actualizările de sistem pentru siguranța automobilului. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este esențial unui Tesla și ceea ce nu consumă foarte multe date va rămâne gratis.

În rest, totul va intra în pachetul premium. Acest pachet conține lucruri precum: vederea din satelit, informații live despre trafic, browserul web, streamingul de muzică și actualizările de sistem care nu sunt legate de siguranță.

Prețul pentru un astfel de pachet încă nu a fost definitivat, dar se speculează că ar fi vorba de 100 de dolari pe an. Este un inconvenient și un ban în plus, dar sunt sigur că cei care-și permit o Tesla vor putea da încă 100 de dolari pe an.

Până acum Tesla putea acoperi costurile de internet deoarece flota de mașini nu era extraordinar de mare, însă în viitor acest lucru s-ar putea schimba în condițiile în care compania a anunțat că are intenția să adauge 30.000 de modele Tesla în fiecare lună

Această opțiune a Tesla ar putea contribui la reducerea costurilor în valoare de milioane de dolari, mai ales în condițiile în care Tesla are ambiții să producă și să vândă din ce în ce mai multe automobile.