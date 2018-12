Instagram a avut o influență mare în manipularea alegerilor din SUA

Instagram ar fi jucat un rol mai mare în manipularea votanților americani de către ruși decât se credea inițial și probabil va fi o unealtă cheie pentru propaganda rusă pentru alegerile din 2020.

The Russian Internet Research Agency (IRA), compania care a divizat americanii cu meme-uri și cu informații false, a folosit mai multe rețele sociale pentru a împinge alegerile în direcția dorită de Kremlin. Instagram a fost rețeaua care a avut parte de cea mai mare interacțiune cu postările de propagandă dintre toate platformele folosite, inclusiv Facebook.

„Instagram a avut un rol seminificativ în acestă operațiune, ceva ceea ce reprezentanții Facebook au omis în audierile din cadrul Congresul american. Evaluarea noastră arată că Instagram ar putea fi un cămp de luptă cheie și în viitor”, se arată în raportul Senatului american.

Așadar, postările de pe Instagram au avut 187 de milioane de interacțiuni, pe Facebook au avut loc 77 de milioane de interacțiuni și 73 de milioane de interacțiuni pe Twitter, pe un set de date de postări între 2015 și 2018.

Instagram s-a dovedit a fi un mod mai eficient de a transmite meme-uri și conținut viral bazat pe fotografii și video. În jur de 40% din conturile de Instagram realizate de ruși au obținut peste 10.000 de urmăritori și 12 conturi au avut peste 100.000 de fani. Cel mai mare cont numit blackstagram a atras peste 300.000 de urmăritori. Un alt cont pe nume femenism_tag promova idei feministe și faptul că Clinton nu apăra drepturile femeilor.

Eforturile Rusiei pentru a influența opinia publică din SUA au fost consistente și, din punctul de vedere al implicării publicului țintă, au avut succes, conform unui raport al Proiectului de Propagandă Computatională al Oxford.

Cercetătorii au descoperit că în 2016 și 2017 aproape 30 de milioane de oameni de pe Facebook au distributi propaganda rusă. Conținutul a fost bine segmentat pe mai multe categorii de interes precum: imigrația, control asupra armelor de foc, relațiile dintre rase și așa mai departe.

Paginile de Facebook administrate de IRA au fost Being Patriotic (6,4 milioane de like-uri și 4,4 milioane de distriburi), Stop A.I (Stop All Immigrants) cu 6 milioane de like-uri și 5,2 milioane de distriburi și Heart of Texas cu 5,4 milioane de like-uri și 4,9 milioane de distribuiri.

Comunitățile vizate de aceste pagini au fost diverse, însă intenția a fost aceeași: suprimarea alegătorilor de stânga (democrații) și activarea celor de dreapta (republicanii).