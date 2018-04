In the Fade – „Aus dem Nichts” pe nemțește – este un film german distins cu câteva premii și nominalizări la festivale de film celebre. Deși la suprafață pare un film clișeic – investigarea unei crime, un proces cu un verdict la care te aștepți și nu prea – substratul este unul psihologic. In the Fade este povestea durerii din Germania modernă.

Din 20 aprilie, acest film e disponibil în România. L-am văzut și-ți expun pe scurt ce are special, ce n-are, dar și ce vei vedea, dacă alegi să te duci la cinema.

Câștigător al Globului de Aur la categoria cel mai bun film străin, selectat pentru Palme d’Or în principala secțiune de concurs la Festivalul de Film de la Cannes – unde Diane Kruger a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță – filmul In the Fade regizat de Fatih Akin se folosește de arta cinematografiei și ecranizează istoria nu de mult trecută a Germaniei și a adepților nazismului din ea.

Lungmetrajul se învârte în jurul unui singur personaj și, implicit, conturează stările și trăirile acestuia. Katja Sekerci (Diane Kruger) își pierde soțul – imigrant turc – și copilul de șase ani în urma unui atac cu bombă. În câteva secunde trece de la mamă și soție la o femeie singură, disperată, care încearcă să le facă dreptate celor doi, ar mai mult sieși, cu orice preț.

In the Fade este despre durere, disperare și dreptate

In the Fade este structurat în trei părți, prezentate în ordine cronologică. Denumirile celor trei sunt ambigue dar, totuși, sugestive. În prima parte îți sunt prezentate frânturi din viața Germaniei contemporane, în special multiculturalismul și grupările împotrivite curentului.

În primele minute ale lungmetrajului vezi o Katja obișnuită – o mamă și o soție iubitoare. Imediat ce se află în fața unei brigăzi de polițiști care investighează locul detonării bombei, Katja este cuprinsă de o furie interioară necontrolabilă, care o duce în pragul disperării.

Partea a doua se concentrează pe procesul care incriminează doi soți, adoratori ai lui Hitler și ai sistemului acestuia. Din nou, Katja duce o luptă interioară. Pusă în fața criminalilor, Katja duce un conflict interior care se dă între ceea ce crede i-ar putea aduce liniștea: dreptatea făcută de sistemul juridic sau răzbunarea.

În cele din urmă alege calea justiției, deși verdictul nu e cel la care te-ai fi așteptat.

În cea de-a treia parte vezi o Katja liniștită, însă e doar liniștea dinaintea furtunii. Văzând că sistemul german nu este de partea ei – probe există, dar, deși ție ți se vor părea incriminatorii, sistemul german nu le consideră îndeajuns – decide să-și facă dreptate.

Pleacă într-o călătorie în Grecia, unde se află și cei doi criminali. Din nou, un conflict interior se naște: acceptare sau răzbunare. După multe ezitări își face propria dreptate, a ei și a multora ca ea, deși acționează din egoism.

In the Fade este filmul psihologic care îți arată o Germanie contemporană, dar ferită de impactul mass-mediei globale. În urmă cu doar câțiva ani, mai multe grupări au ucis imigranți care s-au stabilit în țară.

In the Fade este un film care nu spune multe, dar ți-ar putea transmite niște sentimente puternice. Universul este prezentat în alb-negru și nuanțe de gri, la fel ca stările și trăirile personajului central. Dacă ești adeptul filmelor plate, dar cu substrat și cu un ritm destul de liniar, merită să-l vezi.