Iluzia optică ce îți arată adevărata capacitate a creierului uman

Creierul uman poate să fie precum un magician uneori, iar iluziile optice – în special una care a ajuns să fie populară pe internet în ultimul timp – demonstrează cel mai bine acest lucru.

Mai întâi, trebuie să vezi despre ce este vorba. Uită-te la imaginea de mai jos. Tot ce trebuie să faci este să privești undeva în centrul ei vreme de 20 de secunde. Lasă-ți ochii să se relaxeze și nu îi muta în altă parte a imaginii.

Dacă ai făcut ce trebuie, vei observa că, încet-încet, culorile vor dispărea și nu vei mai vedea decât alb. Dacă îți pierzi concentrarea, culorile vor reveni imediat.

Cum este posibil ca ochii tăi să vadă culorile albe? Efectul Troxler este răspunsul. Efectul poartă numele fizicianului suedez Ignaz Paul Vital Troxler. Acesta dezvăluie felul în care capacitatea creierului tău de a fi eficient poate să te inducă în eroare uneori.

Acum 200 de ani, Troxler a observat că anumite obiecte și culori încep să dispară din câmpul lui vizual. În lucrarea sa din 1804, în lucrarea „On the disappearence of given objects from our visual field”, fizicianul a emis o ipoteză. Aceasta spune că, atunci când ochii unei persoane rămân concentrați pe un stimul neschimbabil pentru o perioadă lungă de timp, detaliile viziunii periferice a acesteia încep să dispară.

În cazul detaliilor încețoșate și cu contrast mic (precum în imaginea cu culori pastelate), procesul de dispariție este chiar mai rapid. Acest lucru se întâmplă datorită capacității creierului uman de a se adapta rapid la stimuli noi, conform oamenilor de știință.

Să luăm un exemplu simplu. Dimineața, când îți pui pantalonii pe tine, simți materialul pe piele. Apoi, după câteva secunde, senzația dispare și nu mai ești atât de conștient de ea. Neuronii tăi s-au adaptat unui stimul neschimbabil, așa că au ajuns să îl pună în categoria informațiilor neimportante.

Acest buton de mute mental acționează pe tot parcursul zilei. Mulțumită lui nu auzi în continuu zgomotul laptopului tău, nu ești conștient că îți poți vedea nasul și nu îți simți propriul miros al corpului și te poți concentra pe ceea ce contează.

Iluzia de mai sus cu culorile îți forțează ochii să ignore culorile și să se adapteze fundalului alb. Practic, creierul tău ignoră informațiile care lui i s-au părut prea plictisitoare să le mai proceseze. Dacă vrei mai multe iluzii, poți să arunci o privire pe Illusions Index.