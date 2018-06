Chinezii de la Huawei lansează cele mai ieftine telefoane de gaming

În ultimele luni, tot mai multe companii și-au încercat norocul în domeniul telefoanelor de gaming. Acum și Huawei cu Honor Play și Honor 9i.

La scurt timp după ce ASUS și-a anunțat intrarea pe piața smartphone-urilor de gaming, chinezii de la Huawei și-au detaliat propriile gadgeturi dedicate pieței cu pricina. În mod previzibil, telefoanele nu sunt neapărat spectaculoase, dar arată bine și incorporează performanțe peste medie la un preț mai mult decât decent.

Huawei Honor Play are o valoare de aproximativ 265 de euro. La acest preț accesibil, ai inclus un SoC Kirin 970 de la Huawei, un procesor de top pe care nu l-am mai întâlnit într-un pachet atât de ieftin. Telefonul este construit în jurul unui ecran de 6,3 inci cu un raport de aspect de 19:9 și o rezoluție nativă de 2280 x 1080 pixeli. Pe partea de audio, cei de la Honor s-au lăudat cu includerea tehnologiei proprietare Histen. Aceasta ar trebui să faciliteze simularea unei experienței audio 7.1 în jocuri și filme printr-o pereche de căști stereo.

Versiunea standard de Huawei Honor Play include 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Dacă vrei să faci saltul până la 6GB RAM, achiți 320 de euro în loc de cei 265 menționați mai sus. Huawei Honor Play încorporează un acumulator de 3750mAh și vine preinstalat cu Android 8.1 Oreo mascat de EMUI 8.2.

Amatorii de captură foto video se vor bucura de cele două camere principale de pe spate, de 16, respectiv 2 megapixeli. Camera de selfie-uri de 16 megapixeli suportă iluminarea 3D în modul portret, la fel ca iPhone X. Noul terminal va putea fi achiziționat începând cu 11 iunie în culorile negru și violet. Vor exista și două variante în ediție specială de culoare neagră și roșie.

Honor 9i este al doilea telefon anunțat de curând de chinezi. Acesta din urmă este creat în jurul unui panou de 5,84 inci cu același raport de aspect de 19:9 și o rezoluție nativă de 1080 x 2280 pixeli. La interior, are un procesor un pic mai lent decât cel utilizat în Honor Play. Este vorba de Kirin 659. Ambele gadgeturi vin dotate cu tehnologia GPU Turbo care sporește frecvența de lucru a procesorului în aplicațiile mai pretențioase, precum jocuri.

Honor 9i are un preț de pornire de 185 de euro pentru versiunea cu 4GB RAM și o memorie internă de 64GB. Saltul la 128GB de spațiu de costă 40 de euro în plus. Telefonul va fi disponibil inițial în China în culorile Charm Blue, Dream Purple, Jasper și Magic Night Black. Când vine vorba de poze, 9i are și el două camere principale de 13 și 2 megapixeli, plus o cameră frontală de 16 megapixeli. Ambele sunt asistate de algoritmi de inteligență artificială. Bateria sa este de 3.000 mAh.