Honor MagicBook este cel mai nou laptop inspirat de MacBook Air

Huawei și-a extins de curând portofoliul de produse prin intermediul unei noi incursiuni pe tărâmul laptopurilor. Honor MagicBook este gadgetul lansat de curând.

Dacă te gândești să faci o investiție într-un laptop ultraportabil cu specificații de actualitate, Honor MagicBook s-ar putea să se preteze de minune pentru acest scenariu. Micuțul construit în jurul unui panou cu diagonala de 14 inci este remarcabil de arătos și reușește să se încadreze într-un total de 1,47 kilograme. În cel mai gros punct al său, are 15,88 milimetri.

Pentru că are o ramă a ecranului surprinzător de subțire, noul laptop a integrat un panou de 14 inci într-un sistem ce pare apropiat de 13 inci. Panoul Full HD folosit este de tip IPS mat și poate afișa 45% din spectrul de culoare NTSC. Contrastul nativ specificat este de 800:1, în timp ce valoarea asociată luminozității este 250 de niți.

La interior, pe lângă un sistem de răcire inovativ, Honor MagicBook folosește un procesor Intel Core i de generația a opta. Versiunea standard are un i5-8250u, în timp ce modelul de top un pic mai scump face saltul până la un i7-8550u. În ambele cazuri, vei avea 8GB RAM și un SSD de 256GB.

Dacă ți-ai propus să-l achiziționezi pentru câteva sesiuni lite de gaming în deplasare, te vei bucura de prezența în ecuație a noului GPU NVIDIA GeForce MX150 cu 2GB GDDR5 dedicați. Procesul și chipsetul grafic împărtășesc același set de heatpipe-uri conectat la un ventilator. Acumulatorul de 57,4Whr ar trebui să fie suficient pentru 12 ore departe de priză, conform specificațiilor oficiale. Partea de încărcare se realizează prin intermediul unui port USB-C și îți duce bateria de la 0 la 70% în doar o oră.

Din perspectiva conecticii, laptopul Honor MagicBook are un port USB 3.0, un port USB 2.0, o ieșire HDMI și o ieșire hibridă de 3,5mm pentru microfon și căști. Noul laptop are patru difuzoare de înaltă calitate, este certificat Dolby Atmos, iar pentru un plus de securitate, a găsit loc pe margine pentru integrarea unui senzor de amprentă. Autentificarea se realizează în doar 0,9 secunde, iar întregul proces de boot se încheie în 7,6 secunde.

Modelul de Honor MagicBook cu Core i5 se va comercializa în Europa la 645 de dolari. Varianta cu i7 sare până la 735 de euro.