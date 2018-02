Dacă încă îți verifici horoscopul și îți pasă de ce spun astrele, poate ar fi cazul să iei o pauză, pentru sănătatea ta psihică.

Zodiile sunt unul din multele feluri în care căutăm să clasificăm oamenii, în speranța că înțelegerea lor și interacțiunea cu ei va fi mai ușoară. Dacă aș avea câte 50 de bani pentru fiecare dată când cineva mi-a spus „Oh, ești berbec? Dar nu ești suficient de [introdu aici o caracteristică aleatorie asociată zodiei]”, mi-aș putea asigura traiul pe cel puțin o lună.

Adevărul este că aceste zodii reușesc cumva să își facă loc în discuții fără ca tu să vrei neapărat asta.

De fiecare dată când am fost întrebată ce zodie sunt, persoana respectivă era femeie, iar contextul discuției era că abia ne cunoscusem și fiecare căuta subiecte de discuții. De îndată ce răspundeam la întrebare, eram automat asociată cu un șablon. „Ah, deci ești încăpățânată”, „Oh, deci îți place să faci pe șefa”, „Hm, cu siguranță ești impulsivă” – de nicăieri, primeam etichete de la o persoană care nu știa absolut nimic despre mine și despre care nu știam nimic.

Ar fi ipocrit să spun că nu a fost o vreme când credeam și eu în zodii.

Eram în clasa a șaptea când verificam cu aviditate horoscopul din Bravo Girl și din Popcorn. Eram atât de convinsă că acele câteva propoziții din acea rubrică vor defini cum va fi luna mea – dacă băiatul de care îmi plăcea îmi va zâmbi, dacă piesa de teatru de la școală va avea succes și dacă voi lua notă mare în teza la mate.

Alegeam să văd doar coincidențele când horoscopul și realitatea se aliniau cumva – din simplul fapt că descriau ceva vag, de tipul „s-ar putea să apară conflicte în viața personală”.

M-am trezit la realitate înainte de liceu.

Mi-am dat seama cât de inutil și trist este să aștept să îmi spună o revistă de calitate îndoielnică sau un site obscur ce mi se va întâmpla. Am înțeles că horoscopul este pe aceeași linie de credibilitate cu superstițiile, în care alesesem să nu mai cred de la 11 ani.

Tranziția nu a fost spectaculoasă, dificilă sau lungă. În momentul în care am înțeles ridicolul convingerii că stelele ar avea vreo influență asupra personalității, relațiilor sau vieții mele, am știut că voi evita horoscopul ca pe ciumă, și așa a fost.

Au trecut mai bine de șapte ani de când nu mă mai interesează absolut nimic legat de horoscop. Încă mă întâlnesc cu stereotipurile de zodii, dar aleg să râd de ele sau, și mai sănătos, să le ignor. Sunt multe feluri mai mult sau mai puțin mărunte în care viața devine mai bună atunci când te hotărăști să nu mai citești horoscopul. Am hotărât să vorbesc doar despre câteva, pe care le găsești mai jos.

Fără horoscop nu te vei mai simți sub presiune

În perioada mea de glorie cu horoscopul și zodiile, am citit la un moment dat că Mercur e retrograd și că luna care urmează va fi îngrozitoare din toate punctele de vedere pentru cei din zodia berbec. Oroarea și panica s-au instalat curând și, pentru următoarele săptămâni, m-am simțit constant de parcă aș fi mers pe un fir subțire de sârmă, iar sub mine erau crocodili.

Mai mult, dacă alegi să crezi în șabloanele de comportament atribuite zodiei tale, te vei trezi că nu le îndeplinești pe toate. Ce vei face când horoscopul îți spune că îți place să fii echilibrat, dar tu înflorești în haos? Dar atunci când îți spune că ești o fire competitivă, dar tu nu știi cum să fugi de confruntări?

Vei începe să simți că nu îndeplinești un standard și te vei auto-condiționa să o faci – iar asta este pur și simplu obositor și nu merită efortul.

Vei ajunge să cunoști oamenii fără să te agăți de etichetele din horoscop

Nimic nu ucide o conversație cu un străin ca atunci când unul dintre cei care participă la ea menționează zodiile.

Partea cea mai rea vine când apar etichetările de care vorbeam la început. Când decizi să pui o persoană pe care abia o cunoști în categoria persoanelor furioase sau timide doar pentru că ți-a zis că este zodia x sau y, îi dai de înțeles că nu te interesează cu adevărat persoana sa și că ești ușor obsedat de ideea de control.

Mai mult, nu te aștepta ca atunci când menționezi zodia ta, cealaltă persoană să te cunoască brusc.

Este mult mai palpitant să descoperi o persoană fără să te agăți de stereotipuri în care, cel mai probabil, nu se încadrează. Toate cunoștințele astrale pe care le-ai acumulat de-a lungul timpului sunt nule când vine vorba de a cunoaște pe cineva. Există „lei” altruiști și „fecioare” cărora nu le pasă de ordine și perfecțiune – trebuie doar să ai suficientă răbdare să îi lași pe oameni să ți se dezvăluie pentru a afla asta.

Vei înțelege mai bine conceptul de responsabilitate, că nu-ți dictează horoscopul viața

Oricât de șocant ar părea, zodiile nu scuză felul în care te porți. De prea multe ori am auzit oameni spunând că nu pot schimba un anumit defect al comportamentului lor, din simplul fapt că acel defect este caracteristic zodiei lor. Este oarecum reconfortant gândul că nu e vina ta că ești un nemernic, dar să fim serioși – știm că responsabilul pentru felul în care te porți ești tu, nu stelele.

Când renunți să mai crezi în zodii, o să realizezi că dacă nu îți place ceva la tine, poți schimba acel lucru.

Mai mult, nu îți va mai păsa dacă horoscopul îți spune cât de bine îți va merge pe plan profesional sau personal – vei ști că asta depinde doar de tine și vei acționa ca atare, fără să aștepți să se alinieze planetele.

Vrei să pari mai deștept? Se rezolvă, explică-le oamenilor de ce sunt prostii predicțiile din horoscop

În momentul în care te apuci să vorbești despre zodii, te expui riscului ca interlocutorul tău să nu creadă în ele și să te considere… mai puțin pregătit intelectual. Dacă va tăcea și te va lăsa să vorbești sau dacă te va lua la mișto la modul brutal depinde de firea lui și de norocul tău.

De cele mai multe ori, mă regăsesc în prima categorie, a celor care te vor lăsa să aberezi până obosești.

În cazul meu, nimic nu m-a făcut să pun la îndoială inteligența unei persoane ca atunci când începea să îmi înșire diverse informații despre zodii. Acest lucru nu mă face să cred automat că toate persoanele care pun preț pe horoscop nu sunt inteligente, dar mă convinge că sunt naive și au nevoie de ordine în viața lor, iar zodiile sunt singura modalitate prin care o pot obține – și asta îmi trezește mila.

Relațiile tale vor fi mai bune (fără să fie prevăzute „la horoscop”)

Astrologia este otravă curată pentru relații. De-a lungul timpului, am observat două situații.

Pe de o parte, am avut prietene care alegeau să fie cu tipi care se purtau îngrozitor cu ele, dar se încăpățânau să rămână cu ei pentru că zodiacul spunea că sunt compatibili. Pe de altă parte, am avut prietene care voiau mult să fie cu tipi super OK, dar alegeau să nu înceapă o relație cu ei, pentru că gradul de compatibilitate între zodii nu era prea mare. Ambele situații sunt la fel de triste.

O relație nu începe, nu se clădește și nu depinde de astre. Să spui că lucrurile vor merge sau nu în funcție de zodiile celor implicați este superficial și poate sugera că poate – doar poate – nu ești cu adevărat pregătit să începi o relație.

Să spunem totuși că ești într-o relație și crezi în horoscop. Cât timp ești dispus să pierzi pentru a citi atât predicțiile pentru tine, cât și pentru cel sau cea cu care ești? Dar mai ales, câți nervi ești pregătit să consumi pentru a citi că ceva rău se va întâmpla în relația de cuplu, când în realitate lucrurile merg minunat?

Vei avea mai mult timp la dispoziție (măcar în diminețile fără horoscop)

Poate nu îți dai seama acum, dar horoscopul îți mănâncă timp prețios. Irosești timp când cauți cele mai noi predicții, când aduci în conversații subiectul acesta și când îți plănuiești viața în funcție de ce zic stelele.

Știi ce ai putea face în tot acel timp? Să citești o carte bună, să mergi să vezi un film, să te vezi cu un prieten vechi și să vă puneți la curent cu ce a mai făcut fiecare. Nu realizezi cât de liber te simți fără horoscop decât atunci când încetezi să îți mai pese. Partea cea mai bună? Nici nu îți va lipsi.