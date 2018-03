Hearthstone se pregătește pentru primul expansion pack pe 2018 – The Witchwood

Deși este un joc gratuit, Hearthstone generează foarte mulți bani pentru Blizzard. Din acest motiv, continuă să beneficieze de expansion pack-uri la intervale regulate de timp.

Hearthstone al celor de la Blizzard poate fi clasificat ca un RPG cu cărți în care trebuie să personalizezi pachete pentru a-ți învinge inamicii în competiții online sau offline. La momentul lansării din 2014, numele său complet a fost Hearthstone: Heroes of Warcraft. Între timp, a trecut printr-o serie stufoasă de schimbări, iar versiunea actuală a înlocuit sufixul Heroes of Warcraft cu numele celui mai recent expansion.

Iminentul expansion pack este intitulat The Witchwood. Va fi primul din acest an și, în momentul în care va ajunge online, se va iniția un eveniment in-game intitulat The Year of the Raven (Anul Corbului). Tot atunci, cărțile noi introduse în 2016 vor fi retrase din pachetele Standard.

Din ce ne putem da seama din trailer, tema noi actualizări va avea legătură cu păduri bântuite ce îți aduc aminte de Scufița Roșie. În total, cu această ocazie, vor fi introduse 130 de cărți noi, câteva tipuri de cărți în plus și moduri de joc suplimentare. La fel ca în cazul expansion pack-urilor din anii trecuți, misiunile single player incluse în The Witchwood vor putea fi experimentate gratuit.

Odată cu trailerul ce poate fi vizionat mai sus, cei de la Blizzard nu au oferit și o dată exactă pentru lansarea efectivă a actualizării. Dacă folosim însă ca referință modelul aplicat în anii trecuți, din acest moment, nu ar trebui să treacă mai mult de o lună până va fi disponibil. Hearthstone: The Witchwood este cel mai recent expansion pack după Kobolds and Catacombs și Knights of the Frozen Throne.

Cei care vor să obțină mai multe detalii despre cărțile care vor fi introduse trebuie să viziteze acest canal de Twitch pe 26 martie la ora 20:00 – ora României.