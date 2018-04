Harry Potter se transformă în cel mai bun joc de mobil pentru fani

Harry Potter este unul dintre cele mai faimoase branduri din portofoliul Warner Bros. și peste câteva săptămâni se va transforma într-un joc de mobil reușit.

Au trecut deja câteva luni din momentul în care Warner Bros. a anunțat că lucrează intens la dezvoltarea unui joc Harry Potter pentru smartphone-uri și tablete. Din decembrie și până la această oră, proiectul se pare că a ajuns pe ultima sută de metri, când vine vorba de partea de dezvoltare. Lansarea oficială a iminentului Harry Potter Hogwarts Mistery este programată pentru 25 aprilie.

Începi noua ta aventură din poziția de student la Hogwarts, școala de vrăjitori cu care te-ai obișnuit din populara serie de filme și din cărțile lui J.K. Rowling cu același nume. Indiferent dacă le-ai citit sau nu, oricum vei fi fascinat de componenta magică a întregii ecuații și s-ar putea să fii tentat să petreci foarte mult timp explorând universul fantastic.

De dezvoltarea jocului s-a ocupat un studio mai puțin cunoscut. Jam City mai are în portofoliu câteva creații inspirate de proprietățile intelectuale deținute de Warner Bros, dar nu numai. Lista proiectelor anterioare include jocuri precum Futurama Worlds of Tomorrow, Family Guy The Quest for Stuff sau Marvel`s Avengers Academy.

Partea ce va încânta cel mai mult fanii adevărații Harry Potter ține de prezența în joc a unui număr important de actori din antologia de acum câțiva ani. Dame Maggie Smith (Professor McGonagall), Michael Gambon (Professor Dumbledore), Warwick Davis (Professor Flitwick), Sally Mortemore (Madam Irma Pince), Gemma Jones (Madam Pomfrey) și Zoe Wanamaker (Madam Hooch) te vor ajuta sau îți vor face viața dificilă la Hogwarts. Din păcate, este puțin probabil să fii prieten cu unul dintre cele trei personaje principale din filmele cu același nume. Niciunul dintre numerele tinerilor actori nu a fost menționat.

În final, jocul de aventură se anunță a fi destul de complex. Pe lângă activitatea pe care o vei desfășura la orele de magie in-game, vei putea dezvolta relații de prietenie cu alte personaje, iar deciziile tale vor avea un impact real asupra modului în care va evolua povestea.