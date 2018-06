Guardians of the Galaxy Vol. 3: au apărut primele detalii despre film

Seria Guardians of the Galaxy reprezintă o parte foarte importantă din Universul Cinematografic Marvel și se pare că va continua după ultimul film Avengers.

Deși al patrulea film Avengers va veni cu schimbări importante în MCU anul viitor, se pare că personajele din Guardians of the Galaxy nu vor avea de suferit. Cel puțin o parte dintre ele vor supraviețui poveștii din ultimul Avengers pentru a crea o intrigă interesantă în al volumul trei din Guardians of the Galaxy.

Primele detalii despre viitorul film Guardians of the Galaxy Vol. 3 au apărut la începutul acestui an. La momentul respectiv, nu știam decât că va exista o asemenea peliculă și că James Gunn se va afla din nou la cârma producției. Gunn a fost responsabil atât de scenariu, cât și de partea de regie a celor două pelicule anterioare. Având în vedere succesul seriei, nu ar trebui să vină ca o surpriză faptul că vom vorbi în curând de o trilogie GotG.

Personajul principal din Guardians of the Galaxy este Star-Lord, interpretat de Chris Pratt. Din acest motiv, infomațiile pe care le are la dispoziție actorul despre viitorul film, au mari șanse să fie adevărate. Într-un interviu acordat de Pratt celor de la MTV pe marginea iminentului Jurassic World: Fallen Kingdom, actorul a scăpat câteva detalii referitoare la producția volumului 3 din GotG.

”Sunt programat să încep filmările pentru Guardians of the Galaxy Vol. 3 în ianuarie, așa că nu știm încă, raportat la programări, unde se aliniază acea lansare [cu Avengers 4]. Sper să nu fie ultima oară când mă vedeți, dar nu pot fi sigur.” Conform spuselor actorului, filmările vor începe în 2019, dar acest detaliu nu ne ajută să ne formăm o opinie despre data premierei. Nu este exclus să ajungă în cinematografe la finele lui 2019, dar este foarte probabil să întârzie până în 2020.