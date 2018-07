Gran Turismo Sport îți aduce microtranzacții, deși ți-a promis că nu o face

La vreo nouă luni după lansare, Gran Turismo Sport introduce microtranzacții în joc, cu toate că Kazunori Yamauchi, omul din spatele seriei, spunea că nu se va întâmpla asta.

Am scris despre Gran Turismo Sport odată cu lansarea jocului, iar de-atunci am avut ceva timp la dispoziție să-l joc. La fel ca în cazul altor jocuri, am fost obsedat de el la început, apoi l-am jucat din ce în ce mai rar. A fost suficient cât să adun suficient de multe mașini în garaj și să deblochez toate traseele, iar acum, că am luat o pauză ceva mai îndelungată de la joc, s-ar putea să nu-mi pară rău.

Update-ul pentru luna iulie, care a ajuns deja în Asia și în America, aduce în Gran Turismo Sport microtranzacții, spre dezamăgirea fanilor. Poți cumpăra mașini cu bani, cât timp acestea costă mai puțin de două milioane de credite. Alpine Vision Gran Turismo 2017, apare acum la prețul de 3 dolari pentru cei care nu vor să cheltuie credite pentru mașină.

Kazunori Yamauchi, CEO al Polyphony Digital și omul responsabil de seria Gran Turismo, a declarat la PlayStation Experience 2017 că jocul nu va avea microtranzacții. Cel care l-a intervievat a răspuns ”slavă Domnului”, iar lumea din sală, inclusiv Yamauchi, s-a amuzat pe seama acestui fapt. Nici nu a părut că Yamauchi n-ar fi înțeles întrebarea, fiind ajutat de un translator.

La un an de la acea întrebare, se pare că lucrurile se schimbă în Gran Turismo Sport, iar comunitatea pare împărțită. Unii, care au mai puțin timp la dispoziție, spun că preferă să cheltuie câțiva dolari pentru a folosi anumite mașini din joc. Alții sunt de părere că jocul ar trebui să ofere mai multe credite pentru curse, astfel încât să nu fie nevoie să te învârți pe trasee ca un nebun ca să strângi banii necesari.