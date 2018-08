Google vrea să-ți ajute șeful să te spioneze mai bine

Google pregătește un program care l-ar putea ajuta pe șeful tău să te spioneze mai bine și care să-ți îngrădească și mai mult liberatea la locul de muncă.

Pe 9 august, oficiul pentru brevete și mărci din SUA a publicat o cerere de brevet de la Google, compania care nu le mai spune angajaților săi „don’t be evil” (dar care a fost înlocuit cu motto-ul „do the right thing”). Produsul pe care Google speră să-l breveteze este „o metodă de automatizare a cuantificării modelului de lucru al angajaților”. Pare destul de inofensiv, nu?

S-ar putea să nu fie chiar așa. În cererea Google scrie că „este o nevoie pentru o unealtă care să automatizeze procesele cuantificării modurilor de lucru ale angajaților și care să aducă un feedback despre cum lucrează”. Google vrea să realizeze asta prin automatizarea procesului prin care șeful tău te spionează.

Aplicația descrie un sistem unde tot ceea ce face angajatul pe calculator este monitorizat și cuantificat, apoi aceste oferă sugestii angajaților prin care să-i încurajeze să-și schimbe modul de muncă pentru a-și maximiza productivitatea. Aceste date vor fi colectate din „senzori din dispozitivele mobile, senzori din mediul de lucru și de pe dispozitivele angajaților”.

Poate oamenii vor deveni mai productivi dacă computerul le spune lucruri pe care trebuie să le facă sau cum ar trebui să-și schimbe obiceiurile pentru a fi mai eficient, dar în același timp este o încălcare a intimității angajatului. Iar mesajul de mai sus nu pare foarte încurajator, ci mai degrabă amenințător.

Poate nu vrei să faci ceea ce-ți spune „antrenorul” Google. Atunci șeful tău ar putea avea un motiv în plus ca să te dea afară pentru că nu ai făcut ceea ce ți-a dat calculatorul de făcut.

Software-ul Goole ar putea să-ți spună ție (și șefului tău) de câte ori te uiți pe mail, cât timp petreci în întâlniri sau care sunt persoanele cu care comunici cel mai des pe email.

Dacă programul devine realitate atunci angajații mai fac un pas către a deveni roboți și mai puțin umani.