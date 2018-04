Google Pixel 3 a fost dezvăluit din greșeală chiar de companie

Google Pixel 3 ar putea fi noul telefon pe care gigantul internetului l-ar putea lansa anul acesta pe piață. Existența lui a fost confirmată accidental pe Google Open Source.

Pe pagina oficială menționată apare titlul „Cherrypick’ Add device config to decid which Auto Selection Network UI to use”, care dezvăluie posibila lansare a unui nou telefon până la sfârșitul acestui an.

În comentariu este menționat că acea configurare a fost adăugată deoarece HAL V_1_2 funcționează doar pe Pixel 3. HAL înseamnă Hardware Abstraction Level și se referă la Project Treble, care îmbunătățește actualizările Android, pentru a le primi mai rapid, scrie Forbes.

Din tot acest amestec de termeni greu de înțeles trebuie să reții doar Pixel 3. E posibil ca Google să-și aplice software-ul îmbunătățit și pe un gadget nou, dar așteptările sunt mari, având în vedere că Pixel 2 nu prea a încântat pe nimeni.

Google Pixel 3 ar putea să vină anul acesta sub forma a trei versiuni. În mod oficial, însă, Google nu are de gând să-și dezvăluie noua „jucărie” până în toamnă pentru că, după cum ne-am obișnuit din anii precedenți, octombrie este luna cea mare pentru companie să se laude cu noua realizare.

Google Pixel 3 ar putea să fie echipat cu cea mai nouă versiune a sistemului de operare, Android 9.0 P, iar restul specificațiilor l-ar putea face un serios competitor pentru iPhone X. Indiferent câte versiuni are de gând Google să lanseze, un procesor Snapdragon 845 nu va trebui să lipsească din compenența lor.

Sper, totuși, ca Pixel 3 să nu fie doar o încercare de a prinde din urmă modelele de top ale Apple și Samsung și să aducă și ceva inovator sau măcar util, cum ar fi, de ce nu, un RAM de 6GB.

Anul trecut, Pixel 2 nu a prea a făcut senzație și s-a dovedit chiar mai „prost” decât modelul precedent. Pixel 2 are un ecran de 5 inci, AMOLED, full HD, dar o baterie de doar 2.700 mAh, cu un preț cam piperat, de 800 de euro. În momentul de față, Pixel 2 XL e cel mai bun telefon de la Google.

Ecranul P-OLED de 6 inci, cu rezoluție 2.880 x 1.440 pixeli și bateria de 3.520 mAh sunt doar câteva dintre specificațiile care te conving că vorbim de un telefon foarte bun.