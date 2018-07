Google vs. UE: cine câștigă și cine pierde după amenda istorică

Uniunea Europeană a amendat Google cu 4,3 miliarde de euro pe 18 iulie. E cea mai mare amendă pe care a luat-o vreun gigant IT.

Conform UE, Google a abuzat de poziția pe care o are pe piața smartphone-urilor. Gigantul american este acuzat că a folosit sistemul de operare Android pentru a-și cimenta poziția dominantă în aplicațiile de căutare și browsere.

Alphabet, compania mamă a Google, are la dispoziție 90 de zile pentru a-și schimba practicile de business altfel va fi supusă unor penalități și mai mari.

Dacă Google nu reușește să se conformeze deciziei Comisiei Europene, atunci trebuie să efectueze plăți de neconformitate de până la 5% din cifra de afaceri medie zilnică a Alphabet (compania mama Google). Amenda este foarte mare, dar atunci când stai să te gândești că Alphabet a avut venituri de peste 110 miliarde de dolari anul trecut lucrurile nu par a fi atât de grave.

Amenda de cinci miliarde de dolari dată de UE pentru Google este cea mai mare dată vreodată de instituție europeană pentru o singură companie. Dar Google are nevoie de doar două săptămâni pentru a o putea plăti.

Această decizie poate deschide porțile pentru companii precum Microsoft pentru a câștiga mai multă cotă de piață pe segmentul căutărilor pe internet.

În ultimul deceniu, UE a amendat companiile din Silicon Valley cu peste 12 miliarde de dolari, la care se adaugă cele 13 miliarde de dolari pe care Apple trebuie să le plătească guvernului irlandez.

Comisarul european Margrethe Vestager a ținut o conferință de presă și a susținut că Android trebuie să le ofere alternative consumatorilor. „Acestă decizie va schimba piața smartphone-urilor”, a spus ea.

Cu ce a greșit Google, conform UE

„Amenda noastră se referă la trei tipuri de restricții pe care le-a impus Google producătorilor de smartphone-uri și operatorilor telecom pentru a se asigura că acest trafic de internet de pe smartphone-urile Android să vină pe motorul de căutare Google. Compania a utilizat Android ca o unealtă pentru a-și cimenta dominanța pe piață” e explicația oficială.

„Aceste practici au făcut ca rivalii să nu aibă o șansă să inoveze și să câștige piață pe merite. Google a negat consumatorilor europeni avantajele unei concurențe pe această piață, iar asta este ilegal în conformitate cu normele UE antitrust”, a declarat comisarul european Margrethe Vestager.

UE susține că Google a acționat ilegal în următoarele trei cazuri:

Google le-a cerut producătorilor să preinstaleze aplicația de căutare Google și browserul Chrome. Fără acestea, telefoanele nu aveau acces la Play Store.

UE mai spune că Google a făcut plăți către anumiți producători de smartphone-uri și către operatori telecom, cerându-le să preinstaleze aplicația de căutare pe dispozitive.

Ultimul punct pe care-l susține UE este că Google a împiedicat producătorii care doreau să instaleze aplicațiile Google să nu vândă nici măcar un smartphone care să ruleze o versiune de Android pe care compania să nu o aprobe.

Vestager a recunoscut că sistemul de operare Android nu împiedică oamenii să descarce un alt motor de căutare sau un alt browser. Totuși, doar 1% din utilizatori descarcă un alt motor de căutare și doar 10% folosesc alt browser decât cel preinstalat.

Google trebuie să oprească aceste practici și să se abțină să facă lucruri similare în trecut.

Cum ar putea face asta? Să le ofere utilizatorilor alternative. Rusia este un exemplu în acest sens. După ce autoritățile din Rusia au depus plângeri similare, Google a decis să le ofere utilizatorilor setarea fie a Google Search, Yandex sau Mail.ru drept motor de căutare atunci când folosesc prima dată smartphone-ul. Decizia a avut rezultate pozitive pentru Yandex a cărui cotă de piață a crescut de la 34% la 46% din iunie 2017 până în prezent.

Cum a reacționat Google

La scurt timp după conferința de presă, Sundar Pichai, directorul executiv al Google, a reacționat la acestă decizie printr-un articol publicat pe blogul companiei. În mare parte, el se plânge că e un atac la adresa lucrurilor bune făcute de companie.

„Android a creat mai multe opţiuni, nu mai puţine, pentru toată lumea. Un ecosistem dinamic, inovaţie rapidă şi preţuri mai mici sunt caracteristici fundamentale ale unei concurenţe solide. Vom contesta decizia Comisiei”, a spus el.

Șeful Google susține că producătorii de telefoane nu sunt obligaţi să includă serviciile Google. Mai mult, au libertatea de a preinstala aplicaţii concurente. „Ceea ce înseamnă că noi obţinem venituri numai dacă sunt instalate aplicaţiile noastre şi dacă oamenii aleg să le folosească în locul aplicaţiilor concurente”.

Pichai semnalează că UE omite că Android oferă nenumărate opțiuni miilor de producători de telefoane și operatorilor de rețele de telefonie mobilă care produc și vând telefoane Android.

El mai spune că pentru a rula aceleași aplicații, producătorii trebuie să respecte reguli care garantează compatibilitatea tehnică, indiferent de mărimea sau forma dispozitivului. „Niciun producător de telefoane nu este obligat să adopte aceste reguli. Ei pot folosi sau modifica Android în orice mod doresc, aşa cum a făcut Amazon cu tabletele Fire şi stick-urile TV”, a mai zis el.

Pichai punctează că browserele și motoarele de căutare, altele decât cele preinstalate, pot fi dezinstalate. Aici e simplu: da, poți scoate bara de căutare Google, dar asta nu înseamnă că toți utilizatorii o fac sau știu c-o pot face.

Ce impact va avea decizia asupra producătorilor

În funcție de cum această situație se va rezolva, sistemul Android ar putea fi schimbat. Nu, Google nu va renunța la a-l mai dezvolta, pentru că-i întoarce deja prea mulți bani. Conform lui Pichai, e un balans fin în piață și ar fi păcat să fie destabilizat.

„Dacă producătorii de telefoane şi operatorii reţelelor de telefonie mobilă nu ar putea să includă aplicaţiile noastre pe gama lor largă de dispozitive, echilibrul ecosistemului Android ar fi afectat. Până acum, modelul de afaceri Android a însemnat că nu am fost nevoiţi nici să le cerem producătorilor de telefoane să plătească tehnologia pe care le-am oferit-o, nici să depindem de un model de distribuţie riguros controlat”, a mai zis Sundar Pichai.

Declarația lui lasă de înțeles că, în viitor, producătorii de telefoane ca Samsung sau LG ar putea fi nevoiți să plătească pentru a putea folosi versiunea de Android dezvoltată de Google pe telefoanele lor. Implicit, să crească prețul telefoanelor.

Ceea ce omite șeful Google să menționeze este că acest model de business a ajutat compania să câștige cotă de piață și astfel Android să ajungă sistemul de operare numărul unu în lume. iOS și Android au dus la închiderea sistemelor de operare Palm, Symbian, Windows Mobile sau BlackBerry OS.

La finalul trimestrului II 2017, Android avea o cotă de piață de 85,9%.

Ar fi fost interesant de observat dacă Android nu mai era gratis cât era cota de piață azi sau cum ar fi arătat Android fără toate aplicațiile Google preinstalate.

Pe viitor, producătorii de telefoane vor putea lucra în parteneriat pentru a oferi alte aplicații precum Microsoft Bing, Here Maps sau alte aplicații locale, utile pentru acel public.

Cum a reacționat industria tech la amenda Google

Luther Lowe, head of public policy at Yelp, consideră că acțiunile companiei arată modul în care Google abuzează de poziția dominantă pe care o are în piață. „Autoritățile din SUA trebuie să ia măsuri similare pentru a se asigura că și consumatorii americani beneficiază de aceleași opțiuni”, a spus el.

„Decizia nu va face viața mai grea pentru consumatori sau dezvoltatori. Dimpotrivă, alți jucători din ecosistemul digital ar putea avea, în sfârșit, o șansă să se lupte cu Google”, a declarat Casey Oppenheim, șeful executiv al Disconnect, startup care oferă servicii pentru protejarea intimității tale pe internet.

Prima plângere împotriva Android a fost făcută de Fairsearch, un grup din care făceau parte Microsoft, Nokia și Oracle, tocmai în 2015. Decizia a întârziat, deoarece Google a utilizat fiecare truc pe care-l avea la dispoziție pentru a întârzia procesul, conform lui Thomas Vinje, purtător de cuvânt Fairsearch.

GSMA, asociație care reprezintă interesele operatorilor telecom din lume, salută decizia UE. „Acest lucru va permite consumatorilor să aibă la îndemână mai multe alegeri și le va permite companiilor din ecosistem să inoveze și să ofere noi servicii”, a declarat John Giusti, chief regulatory officer GSMA.

Gabriel Weinberg, CEO și fondator al motorului de căutare DuckDuckGo, este de părere că decizia va ajuta foarte mult compania pe care o conduce. „Îmi este foarte clar că oamenii ar alege altceva atunci când acestă alegere este ușor de făcut”.

TL;DR

UE a amendat Google pentru că și-a folosit puterea dominantă, obligând companiile producătoare de smartphone-uri să preinstaleze aplicațiile sale. Astfel, a oferit mai puține opțiuni utilizatorilor. UE consideră că asta este incorect și vrea să nu se mai întâmple pe viitor.

Acum, în funcție de cum vezi lucrurile ți se poate părea o decizie îndreptățită și un mod a controla Google în a nu ne obliga să le folosim aplicațiile și serviciile. În același timp, amenda aplicată îți poate părea deplasată având în vedere că Android este un sistem dezvoltat de Google, în care s-au băgat miliarde de dolari, și că UE stă în calea inovației.

În timp ce această decizie a UE poate oferi o șansă companiilor mai mici de a oferi servicii de care utilizatorii ar fi interesați este greu de crezut că mulți dintre aceștia ar renunța la Google Search pentru Microsoft Bing, de exemplu.

Mai mult: Google doar dezvoltă Android și lansează câte o actualizare mare în fiecare an și actualizări secundare când e cazul. Android e un sistem de operare de tip open source, oricine îl poate lua și folosi. Avantajul Google în poziția sa dominantă: Play Store. Magazinul cu aplicații e coloana vertebrală pentru ecosistem. Eșecurile de până acum – Firefox OS, Sailfish OS, Ubuntu, Windows Phone și Windows Mobile, Tizen etc. – au ajuns acolo din cauza lipsei de aplicații. Play Store e un produs Google.

Soluții posibile și transformări pentru Android:

Eliminat Google Search și oferirea opțiunii de-a dezinstala aplicațiile preinstalate.

Oferit opțiune pentru utilizatori să aleagă de la cine vor serviciul de căutare: Google, Microsoft, Yahoo sau alții.

Nu vor mai fi forțați producătorii să preinstaleze pachete mari de aplicații proprii. Eventual, doar: Gmail, Chrome, Maps, YouTube.

FYI: Apple a decis ca din 2016 să le permită utilizatorilor să șteargă aplicații preinstalate. E o soluție la care americanii ar putea recurge.