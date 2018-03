Geoingineria ar putea fi soluția salvatoare contra încălzirii globale

În serialul „Game of Thrones” există un om care în timpul gărzii de noapte păzește Peretele. Acesta ferește civilizația de forțele nevăzute care se ascund în pustiurile înghețate. Oamenii de știință spun că o astfel de barieră ne-ar salva de o posibilă catastrofă și în lumea reală și nu pentru că „winter is coming”, ci dimpotrivă.

Oamenii de știință spun că din cauza temperaturilor record și a nivelului dioxidului de carbon, care duc la creșterea nivelului mării și la inundații, ar trebui să luăm în considerare strategii alternative pentru a menține apele la un nivel rezonabil.

Aceștia propun geoingineria sau ingineria climatică, știință care cu ajutorul intervențiilor deliberate și de mari dimensiuni produce schimbări în mediul înconjurător. Acestea pot chiar inversa efectele încălzirii globale, spun unii cercetători.

Geoingineria se referă la știința atmosferică, iar adepții acesteia explorează posibilitatea de a injecta aerosoli în stratosferă, cu speranța de a reflecta lumina Soarelui cât mai departe de Pământ. Cercetătorii cred că, astfel, ajută planeta să se răcească.

De data aceasta, cercetătorii propun soluții localizate, care sunt destul de costisitoare, dar care ar putea ajuta la menținerea nivelurilor mării.

John C. Moore, cercetător climatolog spune că geoingineria ar preveni topirea ghețarilor din Groelanda și Antarctica. Acesta afirmă că, dacă nu facem nimic, straturile de gheață vor continua să se topească și nivelul mării va continua să crească. Pentru a nu se ajunge aici, cercetătorii propun trei soluții.

Prima este să încerce să oprească topirea ghețarului Jakobshavn din vestul Groelandei. Acesta este cel mai mare contribuitor la creșterea nivelului mării din emisfera nordică. Cercetătorii își propun să construiască sub apă un zid mamut, care ar ajuta la întinderea fiordului în fața ghețarului. Asta ar împiedica curenții calzi ai Atlanticului să mai încălzească baza ghețarului.

O a doua soluție ar fi să construiască niște insule artificiale care să susțină ghețarii din Pine Island și Thwaites situați în vestul Antarcticii. Cercetătorii susțin că, în următorii 200 de ani, aceștia vor contribui, anual, cu patru cm la creșterea nivelului mării.

Cea de a treia abordare implică pomparea sau retragerii apei de la baza ghețarilor, la sute de metri sub pământ. Asta ar limita cantitatea de gheață care alunecă de pe roca de bază, fapt care ar ușura frecarea frecarea și, prin urmare, și procesele de încălzire și topire.

Cu toate acestea, oamenii de știință nu recomandă ca aceste proiecte să fie implementate imediat, deoarece studiile mai trebuie aprofundate pentru a putea implementa în siguranță soluțiile propuse.