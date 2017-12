Ghețarul imens care se dezintegrează îi îngrijorează pe cercetători

Ghețarul desprins în urmă cu două luni din vestul Antarcticii nu dă semne de bun augur, cel puțin în ceea ce privește creșterea nivelului mării.

Cercetătorii au lansat o nouă animație care descrie dezintegrarea continuă a unui iceberg antarctic, care s-a desprins din celebrul ghețar Pine Island în urmă cu două luni, și se descompune în fragmente tot mai mici. Icebergul acoperă aprximativ 267 kilometri pătrați și, inițial, era de așteptat să se deplaseze departe de Oceanul Atlantic. Firește, acest lucru nu s-a întâmplat.

Pine Island Glacier: the movie. From Oct 2014 to recent calving in 108 #sentinel1 images @CopernicusEU @ESA_EO pic.twitter.com/oYKvelCKPd

— Stef Lhermitte (@StefLhermitte) October 13, 2017