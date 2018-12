Fotografia care împlinește 50 de ani îți arată cât de fragilă este omenirea

În Ajunul Crăciunului din anul 1968, astronauții misiunii Apollo 8 au fost primii oameni care au făcut înconjurul Lunii.

Astronauți Frank Borman, Jim Lovell și William Anders au făcut istorie în acel Ajun de Crăciun. Mai mult, fotografia cu așa-numitul Răsărit al Pământului a uimit oamenii de pretutindeni. Până atunci, nimeni nu mai văzuse Pământul de la o distanță atât de mare.

Fotografia îți arată un Pământ umbrit parțial de Lună, care pare pierdut în spațiul vast. Când o privești, îți dai seama de cât de mică este omenirea atunci când este pusă în balanța universală. Fotograful Galen Rowell a descris-o, în seria 100 Photographs That Changed the World de la Life, drept „cea mai influentă fotografie cu mediul realizată vreodată”.

Imaginea cu răsăritul Pământului apare adeseori pe postere și pe timbre, iar în 1969 a apărut pe coperta revistei Time. „Dintre toate obiectivele pe care NASA le setase înainte de lansare, nimeni nu s-a gândit la fotografierea Pământului din orbita lunară”, a explicat Robert Zimmerman în cartea sa, Genesis: The Story of Apollo 8: the First Manned Flight to Another World.

Cel care a făcut fotografia a fost astronautul Anders, care și-a amintit momentul astfel: „Nu știu cine a spus-o, poate toți am spus «Oh, Doamne. Uitați-vă la aia!» și iată că apăruse Pământul. Nu am avut nicio discuție la sol, niciun instructaj, nicio instrucțiune cu privire la ce să facem. Am spus în glumă «Ei bine, nu este în planul zborului», iar ceilalți doi tipi țipau la mine să le dau camerele”.

Inițial, atât Anders, cât și Borman susțineau că au făcut poza. Transcriptul conversațiilor a arătat mai apoi că Borman făcuse o poză alb-negru, pe când Anders a fost cel responsabil pentru fotografia color care a rămas in istorie. „Anders a opus inițial puțină rezistență, dar apoi a făcut rapid ce i-au zis ceilalți să facă”, a explicat Fred Spier, lector universitar la University of Amsterdam. „Deși acum pare fără îndoială că Anders a făcut poza faimoasă, pare de asemenea corect să spunem că poza a fost un rezultat al eforturilor combinate ale tuturor celor trei astronauți”.