Ford Edge e un SUV puternic și tehnologizat pentru Europa

Ford Edge cu motorul EcoBlue Bi-Turbo de 238 CP a fost prezentat oficial pe 21 februarie. Acesta este cel mai avansat SUV din punct de vedere tehnologic din istoria Ford.

Noul SUV Ford Edge își face debutul european în versiunea sportivă ST-Line, oferind tehnologii inovatoare. Odată cu noul Edge se lansează și o versiune Bi-Turbo puternică și eficientă a motorului diesel Ford EcoBlue de 2.0 litri, împreună cu o transmisie automată cu opt trepte care asigură un șofat fără efort.

Conform producătorilor, noul motorul diesel Bi-Turbo Ford EcoBlue de 2.0 litri și 238 CP este combinat cu sistemul de tracțiune integrală Ford Intelligent All Wheel Drive și oferă cuplu la turații joase, dar și zgomot mecanic și vibrații reduse.

Totodată, noutatea introdusă pe motorul diesel EcoBlue este sistemul avansat bi-turbo, noua configurație a motorului păstrând tehnologia avansată de injecție și arhitectura EcoBlue – care garantează frecări reduse între părțile componente – pentru a se ridica la standardele Euro 6.

Motorul Ford EcoBlue de 2.0 litri este oferit de asemenea pe noul Ford Edge în versiunea cu 190 CP în combinație cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte și cu sistemul de tracțiune integrală Intelligent All Wheel Drive.

Tehnologii Ford de asistență a șoferului

Ford vine cu noi tehnologii e asistență a conducătorului auto. Este vorba despre tehnologiile de asistență care folosesc camere, radare și senzori ultrasonici pentru a reduce efortul șoferilor. Lista tehnologiilor cuprinde farurile adaptive (Adaptive Front Lighting System), sistemul de monitorizare și avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System), faza lungă non-intruzivă pentru ceilalți participanți la trafic (Glare-Free Highbeam) și limitatorul inteligent de viteză (Intelligent Speed Limiter).

Nu lipsesc sistemul de avertizare la părăsirea benzii (Lane Keeping Alert), sistemul de asistență pre-coliziune cu depistare a pietonilor (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) și sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (Traffic Sign Recognition).

În plus, șofatul și manevrele de parcare din orașe sunt simplificate și mult mai confortabile cu ajutorul unor pachete tehnologice precum sistemul de alertă la intersecția cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert), direcția adaptivă Ford (Ford Adaptive Steering), sistemul de asistență activă la parcare cu parcare perpendiculară (Active Park Assist with Perpendicular Parking), asistentul de parcare laterală (Side Parking Aid) și sistemul de asistență la ieșirea din parcare (Park Out Assist).