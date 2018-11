Facebook, piața neagră pe care a fost vândută o minoră

Dacă credeai că Facebook nu poate să o dea mai tare de gard, acum afli că a devenit și un loc propice pentru traficul de persoane.

Facebook a devenit subiectul unor știri din ce în ce mai ciudate în ultima vreme, iar situația nu pare să se schimbe prea mult în companie. Lui Zuckerberg nu prea pare să îi pese de opinia publică și nici măcar de opiniile subalternilor, iar asta s-ar putea să îl coste.

Cea mai nouă știre vine din Sudanul de Sud, unde o fată de 16 ani a fost vândută la licitație, pentru căsătorie, celui care a licitat cel mai mult pe Facebook. Asta îi face pe unii să se teamă că platforma ar putea deveni o piață de sclavi modernă.

Un afacerist a licitat mai mult decât alți patru indivizi, între care se afla și un oficial al guvernului din Sudan. Familia fetei a postat mesajul în octombrie și a căutat pretendenți pentru mâna fiicei.

Postarea, ștearsă între timp de Facebook, conținea și o poză cu o fată înaltă care apărea alături de un bărbat necunoscut. Facebook susține că a șters postarea imediat ce a fost notificată, doar că până atunci, fata fusese deja vândută.

Despite various appeals made by human rights group, a 16 year old girl child became a victim to an online marriage auction post, which was not taken down by Facebook in South Sudan. Sinking part is that people are now opting for social media for fulfilling orthodox rituals. pic.twitter.com/tj4cMADeFN

