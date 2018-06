Facebook te va ajuta să scapi de viciul rețelei de socializare

La fel ca Google sau Instagram, oficialii Facebook lucrează la o funcție menită să te ajute să conștientizezi cât de mult timp petreci în fiecare zi pe rețeaua de socializare.

Foarte mulți sunt de părere că Facebook este cel mai important viciu al secolului 21. Deși media de vârstă a utilizatorilor a crescut, asta nu înseamnă că explozia numărului de persoane care intră în fiecare zi pe cea mai mare rețea de socializare pare să se pondereze prea curând.

Cu peste 2.2 miliarde de utilizatori activi, este mai evident ca niciodată faptul că numărul celor care s-au lăsat de Facebook după scandalurile din ultima jumătate de an este inexistent. Cu toate acestea, compania pare să lucreze la o funcție care te va ajuta să-ți dai seama că ai o problemă. Prin intermediul opțiunii Your Time on Facebook, vei putea asocia niște cifre precise orelor sau minutelor petrecute în aplicația de mobil sau pe site-ul web omonim.

Se specula de mult timp faptul că oficialii Facebook lucrează la o astfel de opțiune, mai ales după ce am văzut o variantă a ei adaptată pentru Instagram. Funcția cu pricina a fost confirmată de Jane Manchun Wong și a fost detaliată pe Twitter prin intermediul unor capturi de ecran. Aparent, Your Time on Facebook se va reflecta într-un meniu suplimentar in-app prin intermediul căruia vei putea să vezi timpul mediu petrecut pe Facebook în fiecare zi a ultimei săptămâni. Ține doar de tine ce vei face cu respectiva informație.

Dacă încerci să te lași de Facebook, vei putea să definești notificări cu care să te confrunți după o anumită perioadă de timp. Astfel, vei știi că au trecut 30 de minute de când stai cu ochii în ecranul telefonului și ar fi bine să iei o pauză. Oficialii Facebook au confirmat că lucrează la noua funție pentru TechCrunch, dar nu s-au aruncat la o promisiune legată de momentul exact în care va fi disponibilă la scară largă.

Facebook is working on „Your Time on Facebook” which could help users to manage their time spent on Facebook app.

Instagram is also working on helping users to improve their digital wellbeing: https://t.co/y38mV3RtqB

as previously spotted: https://t.co/D26M9RuSxG pic.twitter.com/YqSyH0fpII

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 22, 2018