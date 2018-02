Nu mai stai pe Facebook ca înainte, dar banii curg pentru companie

Schimbările radicale de algoritm aduse News Feed-ului de pe Facebook te fac să petreci mai puțin timp pe platformă, dar profitul se află în creștere.

Facebook nu a avut niciodată probleme cu numărul de utilizatori, iar acest lucru este puțin probabil să se schimbe în curând. Pe de altă parte, fascinația utilizatorilor pentru o platformă online are semnificativ mai mulți parametri. După schimbările introduse în ultimele săptămâni, era previzibil că gigantul lui Zuckerberg va avea de suferit.

În teorie, fluxul tău infinit de informații de pe Facebook a devenit mai personal în ultima perioadă. Asta înseamnă că vezi mai puține postări de la pagini publice și mai multe de la prietenii tăi. Dacă persoanele apropiate din anturajul tău postează mai puțin, asta înseamnă că s-ar putea să vezi aceleași postări de mai multe ori în News Feed, combinate cu postări de acum câteva zile. Mecanismul este departe de a fi perfect, iar micșorarea numărului de virale are mari șanse să-i coste scump pe termen lung pe cei de la Facebook.

În medie, petrecem cu 50 de milioane de ore mai puțin pe Facebook în fiecare zi. Această cifră este înfricoșătoare pentru investitorii care dețin acțiuni la compania americană. Rețeaua de socializare își obține majoritatea banilor din reclame, iar dacă stai mai puțin pe Facebook, ca utilizator generezi mai puțini bani. Trecând însă peste această logică simplă, numărul utilizatorilor care intră zilnic sau cel puțin o dată pe lună pe Facebook a crescut cu 14% în ultimul trimestru.

În SUA și Canada, cele mai importante piețe pentru Facebook au înregistrat o scădere a numărului zilnic de utilizatori de la 185 de milioane până la 184 de milioane. Încasările Facebook pe ultimul trimestru din 2017 au fost de 13 miliarde dolari, în timp ce profitul a crescut până la 4,3 miliarde dolari, de la 3,6 miliarde dolari. Încasările în aceeași perioadă a anului trecut au fost de 8,8 miliarde de dolari. Trăgând linie la final de an, Facebook s-a putut lăuda pe 2017 cu încasări de 40,6 miliarde de dolari și un profit de 15,9 miliarde, comparativ cu 27,6 miliarde încasări, respectiv 10,2 miliarde profit în 2016.

În contextul rezultatelor financiare, Mark Zuckerberg a insistat destul de mult pe scăderea timpului petrecut pe Facebook, dar a afirmat că este convins de valoarea sporită a acelui timp. Pe termen lung, schimbările din ultima perioadă ar trebui să se reflecte în conexiuni mai profunde între oameni, comunitate și afaceri, în opinia CEO-ului.

Facebook’s daily active users grew to 1.4 billion. While that’s up 32 million from last quarter, it’s the slowest quarter over quarter growth since 2015. $FB pic.twitter.com/QSNU1eUrmO

— Recode (@Recode) January 31, 2018