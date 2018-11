Facebook a ajuns compania în care n-ar trebui să mai ai încredere

Facebook are enorm de lucru dacă vrea să mai recapete încrederea utilizatorilor, dar se pare că sondajele nu sunt deloc de partea rețelei sociale.

Un sondaj recent, realizat de către publicația Fortune, arată că Facebook a ajuns destul de jos în ceea ce privește încrederea utilizatorilor în companie. Sondajul a fost realizat alături de cei de la Harriss Poll, a fost efectuat în octombrie, iar eșantionul este de aproximativ 2.000 de cetățeni din SUA.

Sondajul sugerează că doar 22% dintre utilizatorii din SUA au încredere în administrarea datelor personale de către Facebook. La polul opus se află Amazon, companie în care 49% dintre respondenți au încredere. Urmează Google, cu 41%, Microsoft, cu 40%, dar și Apple, cu 39%.

Compania lui Zuckerberg rămâne pe ultimul loc și la alte capitole, cum ar fi leadershipul, etica, sau imaginea.

Fără doar și poate, o bună parte din problemele de percepție pe care le are Facebook acum se datorează scandalului legat de Cambridge Analytica. Atunci, datele personale a aproximativ 87 de milioane de utilizatori au fost compromise.

John Gerzema, CEO-ul Harris Poll, spune că ”Facebook e la cel mai scăzut nivel în ceea ce privește încrederea în stocarea datelor tale personale. Criza companiei continuă să se desfășoare.”

Compania lui Mark Zuckerberg a refuzat să comenteze rezultatele sondajului.

În plus, un alt sondaj a fost efectuat, pentru a afla cum s-a schimbat percepția utilizatorilor față de companii în ultimele șase luni. În cazul Facebook, 17% dintre respondenți au în prezent o părere mai bună, iar 48% au o părere mai proastă despre companie. La polul opus se află tot Amazon, cu 39% voturi pozitive și 10% voturi negative.

Apple are 25% voturi pozitive și 14% voturi negative, iar Microsoft are 23% voturi pozitive și doar 7% voturi dezaprobatoare din partea utilizatorilor. Google are 28% voturi pozitive și 16% negative.