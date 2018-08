Le Mans eSports îți dă ocazia să câștigi un loc în cursa de 24 de ore

De acum, vei putea să iei și tu parte la cursa de 24 de ore de la Le Mans, iar dacă ești câștigător virtual, poți ajunge chiar și pe circuit.

Automobile Club de l’Ouest, sau ACO, este organizația care are în grijă cursa de 24 de ore de la Le Mans. În cadrul etapei de la Silverstone a Campionatului Mondial de Anduranță, cei de la ACO au ținut să anunțe debutul seriei Le Mans eSports.

Jucătorii care iau parte la această serie au ocazia să câștige premii cu o valoare cumulată de 100.000 de dolari, dar au și șansa să ajungă într-una din mașinile care vor lua startul în cursa de 24 de ore din 2019.

Prima rundă a debutat, cu calificări preliminare simultane cu cursa de la Silverstone. Rundele ulterioare, de asemenea, vor fi sincronizate cu cele de la Campionatul de Anduranță.

Cei de la ACO sunt destul de bucuroși de introducerea sistemului de eSports, la fel și Fernando Alonso. Câștigător al cursei în 2018 și campion de Formula 1 de două ori, acesta deja lucrează la crearea propriei echipe virtuale.

”eSports au devenit realitate, nu mai sunt o fantasmă sau un joc”, a declarat Alonso. Vorbind despre contextul actual, acesta spune că ”e o platformă nu doar petnru jucători, dar și pentru șoferi profesioniști. Am folosit simulatoare în ultimii ani, am învățat trasee și am dezvoltat așini. Acum, avem o bază de fani în afara sportului cu motor; sunt pasionați de ceea ce fac, dar o fac diferit. Nu mai bine și nu mai rău, dar e mai ieftin decât să lucrezi cu mașini reale”, concluzionează pilotul de Formula 1.

Seria Le Mans eSports va folosi jocul Forza Motorsport 7. Dacă dorești să iei parte la asta, poți să te înscrii aici.