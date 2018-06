eMAG: telefoane Samsung pe care să le iei la preț bun

eMAG are o mulțime de telefoane Samsung în ofertă, iar în rândurile de mai jos găsești câteva recomandări de smartphone-uri cu diverse prețuri.

Dacă ești curios, aici găsești toată oferta de telefoane Samsung.

Samsung Galaxy S8 e flagshipul de anul trecut al companiei, însă n-ai zice că a trecut deja un an de când a fost lansat. Telefonul are o cameră foto de top, care scoate fotografii bune chiar și fără un sistem dual. Mai mult, ai parte și de ecranul Infinity, cu raport de aspect de 18,5:9, așa că experiența de utilizare va fi remarcabilă. Despre telefon poți afla mai multe pe site-ul eMAG.

Samsung Galaxy J7 (2017) e o variantă de telefon de buget disponibil de la producătorul sud-coreean. Camera principală are 13 megapixeli, iar ecranul are diagonala de 5,5 inci și rezoluție Full HD. Telefonul are 3 GB de memorie RAM și 16 GB de spațiu de stocare. Toate detaliile despre telefon sunt la eMAG.

eMAG: telefoane Samsung cu prețuri bune

Samsung Galaxy A8 (2018) a fost lansat la începutul acestui an și este inspirat de către predecesorul flagship, Galaxy S8. Are un ecran Infinity și senzor de amprentă pe partea din spate, amplasat central, sub camera foto. Nici restul specificațiilor nu te vor dezamăgi, deoarece amintesc de un telefon mai degrabă premium. În plus, prețul a scăzut de la lansare destul de mult, iar smartphone-ul a devenit mai accesibil. Poți găsi mai multe detalii despre telefon pe site-ul celor de la eMAG.

Samsung Galaxy C7 este o altă alternativă de telefon cu preț de buget. Procesorul telefonului e un Snapdragon 625, cu configurație octa-core și care rulează la 2 GHz. Ai parte și de 4 GB de memorie RAM, iar în ceea ce privește stocarea, telefonul îți oferă 32 GB de spațiu. Diagonala ecranului e de 5,7 inci, iar display-ul are rezoluție Full HD. Toate detaliile despre telefon sunt la eMAG.