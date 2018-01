eMAG: telefoane iPhone la prețuri bune

eMAG are o mulțime de reduceri și oferte, iar unele dintre ele sunt la smartphone-uri iPhone, numai bune pentru un upgrade sau pentru o schimbare.



iPhone 8 Plus vine deja cu reduceri consistente și e un upgrade bun dacă vii de la un model anterior. Smartphone-ul e rezistent la apă, conform standardului IP67, iar în interiorul sigilat găsești un procesor A11 Bionic și 3 GB de memorie RAM. Ecranul Retina HD Display are rezoluție Full HD și diagonala de 5,5 inci. Camera foto are doi senzori de câte 12 megapixeli, în timp ce cea secundară are un senzor de 7 megapixeli. Ai la dispoziție și 64 GB de spațiu de stocare. Poți găsi iPhone 8 Plus la eMAG cu o reducere de 16% momentan.

iPhone 7 a fost primul smartphone al companiei care beneficiază de un sistem de camere foto duale. Acestea filmează la rezoluție 4K și scot fotografii impecabile, dar nici camera de selfie-uri, cu senzor de 7MP, nu te va dezamăgi. Ecranul Retina, de 4,7 inci, îți oferă rezoluția de 1334 x 750 pixeli, dar și protecție la șocuri. Telefonul se bazează pe procesorul A10 Fusion și beneficiază și de standardul de protecție IP67. Mai multe detalii despre iPhone 7, care între actualele reduceri eMAG vine cu un discount de 22%, găsești AICI.

iPhone SE vine cu un ecran de 4 inci, fiind un smartphone extrem de manevrabil. Ecranul de tip Retina display are rezoluția de 1136 x 640 pixeli și are înveliș oleofobic. Telefonul se bazează pe procesorul A9 al celor de la Apple, în timp ce la capitolul RAM, te poți folosi de 2GB de memorie. Camera foto are senzorul de 12 megapixeli și poate filma 4K la 30fps, în timp ce camera secundară are 1,2MP. Smartphone-ul iPhone SE vine cu o reducere de preț consistentă, de 21%.