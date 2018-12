eMAG: telefoane bune pe care să le cumperi la început de săptămână

eMAG are reduceri bune și la început de săptămână, astfel că îți poți la un telefon nou cu un discount consistent, iar mai jos ai trei recomandări de care să ții cont.

Huawei Mate 20 Lite e un smartphone pe care să-l ai în vedere dacă ești în căutare de telefoane cu prețuri medii, dar cu specificații peste banii pe care-i plătești. Telefonul are ecran de 6,3 inci și rezoluție de 2.340 x 1.080 pixeli, dar nu dezamăgește nici prin celelalte specificații. Camerele pentru selfie-uri au 24 + 2 megapixeli, iar cele principale au 20 + 2 MP. Telefonul are și o baterie destul de mare, de 3.750 mAh, astfel că n-o să ai grija prizelor. Momentan, Mate 20 Lite are 11% reducere, iar de cumpărat, poți să-l cumperi de aici.

Și Asus Zenfone 5 e un telefon bun de luat în seamă, mai ales dacă ești în căutarea unui smartphone la preț decent și cu specificații bune. Telefonul e dovada că Asus a ajuns la un nivel avansat de dezvoltare a produselor din această gamă. Camera foto scoate poze foarte bune, iar nici restul specificațiilor nu se lasă mai prejos. Smartphone-ul are o reducere de 30% momentan și îl poți cumpăra de aici.

Nu în ultimul rând, ar trebui să arunci o privire pe oferta pentru Samsung Galaxy A8. E acel model care se regăsește constant în recomandările noastre. Are design apropiat de linia premium și hardware rezonabil, astfel că nu vei avea probleme de funcționalitate. Nici camera nu e rea, mai ales la banii ăștia. Partea și mai bună acum e că prețul este redus cu 45%, astfel că oferă un motiv în plus să te intereseze. Îl găsești la eMAG cu o reducere destul de bună, de 45% din prețul inițial.